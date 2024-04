El PSOE reivindica su Código Ético ante Koldo García y solo le pregunta por su relación con Aldama y Tellado

El 'número dos' del PSOE en el Senado, Alfonso Gil, ha reivindicado el Código Ético de su formación durante la comparecencia del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en la comisión de investigación de la Cámara Alta, al que ha optado por realizarle tan solo tres preguntas sobre su relación con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y con el presidente del Zamora CF y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. "¿Hubo conversaciones con el señor Tellado o con el señor 'Alberto'?", ha cuestionado Alfonso Gil a Koldo García durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado que lleva su nombre. En concreto, el socialista ha realizado tres preguntas al que fuera asesor de José Luis Ábalos y éste se ha acogido a su derecho de no declarar, como ha ocurrido con las cuestiones que le han realizado de otros grupos. "¿Conocía usted o tenía una relación personal anterior a su ostentación de cargo público en el Ministerio a los señores Cueto, Rotaeche y Aldama?", es otra de las preguntas que ha realizado el dirigente socialista a Koldo García, que ha insistido en que se acogía a su derecho de no declarar. El PSOE también le ha cuestionado que si, mientras trabajaba con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, realizó labores de búsqueda de empresas de suministro de material sanitario. EL CÓDIGO ÉTICO Durante su intervención, el senador socialista ha leído unos párrafos del Código Ético del PSOE, que, según ha dicho, fueron reivindicados por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuando le preguntaron por este denominado caso Koldo. "Son especialmente reprobables las conductas que tienen por objeto la instrumentalización del partido para el beneficio personal, el ejercicio de un cargo público u orgánico en un servicio que responde a los intereses generales", ha narrado el 'número dos' del PSOE en el Senado. Asimismo, ha relatado que otro de los párrafos del Código ético asegura que "el comportamiento ético de los cargos políticos ha de estar centrado en la honradez como virtud personal y en el compromiso en el desempeño de los cargos de servicio de intereses generales, que siempre debe prevalecer sobre los particulares, para lo que deben evitarse situaciones que pueden generarconflicto entre ambos intereses". "Estos párrafos están insertos en lo que es el código ético que firmamos todos los cargos públicos del PSOE. Este código ético es un referente que al PSOE lo pone, desde el punto de vista de la ética, en un referente que esto jamás alcanzará el PP", ha espetado Alfonso Gil a los 'populares'. EL RESULTADO DE LAS COMPARECENCIAS Koldo García ha sido el primer compareciente en esta comisión de investigación del Senado que lleva su nombre y que fue impulsada por el PP para clarificar todas las ramificaciones de esta trama. Por este foro pasarán próximamente el exministro de Sanidad, Salvador Illa, o el ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Para el PSOE, esta comisión de investigación no servirá para determinar "la verdad judicial" porque, según ha recordado, el procedimiento sigue en curso. "Ustedes saben cuál va a ser el resultado de las comparecencias en esta sala", ha replicado al PP. "Podemos hacer aquí cuántos volátiles en el aire queramos, pero hay una realidad. Aquí estamos para determinar responsabilidades políticasy para ver cuáles pueden ser los procedimientos de mejora para futuro", ha señalado el portavoz socialista. EL RESTO DE PARTIDOS Por su parte, la senadora de UPN Mar Caballero le ha preguntado a García por qué le nombraron consejero de administración en Renfe Mercancías y vocal rector de Puertos del Estado y se ha interesado por saber en qué momento empezó a realizar funciones como "conseguidor" de mascarillas dentro del Ministerio de Transportes. También ha querido saber si en algún momento "hizo de chófer" a Pedro Sánchez durante las primeras a las que se sometió en el PSOE. Al margen, por el PNV Estefanía Beltrán ha insistido en preguntar si García, como asesor de Ábalos, tenía entre sus funciones ser "comisionista" y "facilitar el contacto de empresas proveedoras de material sanitario" y ha hecho hincapié en precisar a quién suministraba dicha información: si directamente a las comunidades autónomas o a los Ministerio. En el caso del senador de Sumar, Juanjo Martín, ha preguntado a Koldo García si ha mantenido contactos con el actual Gobierno balear de Marga Prohens "a los efectos de poder resolver o caducar el expediente que se le abrió sobre la resolución contractual por las mascarillas vendidas en su momento a Baleares". Y el senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, ha realizado varias preguntas a Koldo García relacionadas con la investigación que guardan algún vínculo con Canarias por la facturación o prestación de servicios a la comunidad, aunque el exasesor de José Luis Ábalos ha insistido en su derecho a no declarar.