El PNV está dispuesto a dar más poder al PSE en un nuevo gobierno de coalición tras mejorr su resultado

La presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, ha considerado que PNV y PSE comenzarán las conversaciones "cuanto antes" para conformar un nuevo Gobierno de coalición y ha reconocido que entendería que, tras mejorar sus resultados, los socialistas pidieran una mayor representación en el Ejecutivo, algo que "siempre suelen hacer". En declaraciones a Radio Euskadi, la representante jeltzale ha valorado los resultados de las elecciones vascas de este domingo, en las que el PNV superó por cerca de 29.000 votos a EH Bildu, con quien empató a 27 escaños, mientras que PSE-EE obtuvo 12 parlamentarios, 7 PP y tanto Sumar como Vox lograron un asiento. Tras reconocer que siente satisfacción por el "trabajo realizado", Atutxa ha agradecido a la sociedad vasca su "participación, respaldo y la confianza" trasladada al PNV. Por otro lado, ha advertido que tras haberse vivido las últimas semanas "un sinfín de celebraciones por parte de EH Bildu del 'sorpasso' al PNV, muy avalado también por lo que decían las encuestas", la coalición soberanista "va a tener que esperar", aunque "si hay un cambio en la sociedad vasca" que hay que "escuchar". Atutxa, que ha defendido que el PNV cuenta con un programa electoral que puede ser "garantía muy sólida para un buen programa de gobierno", ha reconocido que los jeltzales "no han negado nunca" su deseo de reeditar el Gobierno de coalición con el PSE. "Es nuestro socio actual en el Gobierno vasco y en otras instituciones importantes, como las diputaciones de los tres territorios y los principales ayuntamientos. Por lo tanto, es un socio preferente. No hemos negado nunca esa querencia y tampoco lo han hecho ellos. Ayer, el propio candidato Eneko Andueza ya se dispuso a que pudiéramos trabajarlo", ha valorado. "LO NORMAL" De este modo, ha considerado que la conformación de un Ejecutivo de coalición "sería lo normal" y ha incidido en que existe un "refrendo también por parte de la ciudadanía vasca hacia esa forma de gobernar". "Imagino que empezaremos las conversaciones cuanto antes", ha añadido. Asimismo, ha reconocido que entendería que, tras mejorar sus resultados, el PSE pidiera una mayor representación en el Ejecutivo, algo que "siempre suelen hacer". "También tenemos que ver si estamos hablando de más carteras, si estamos hablando de contenido diferente... es muy pronto todavía para hablar de cómo se puede configurar ese Gobierno, sobre todo porque tenemos que ver también qué tiene en la cabeza el propio Imanol Pradales sobre qué tipo de gobierno quiere constituir y las áreas", ha argumentado. Por último, y cuestionada por la influencia que han podido tener las declaraciones del candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, sobre ETA, la dirigente jetzale ha considerado que "su titubeo y no aceptación de que ETA fue un grupo terrorista han podido movilizar algo más la campaña". En cualquier caso, ha indicado que tampoco cree que tanta ciudadanía se sorprendiera de que EH Bildu y sus principales líderes "tuvieran este posicionamiento". "Yo creo que no hubo una traición a lo que quería decir, sino simplemente una constatación de que realmente lo creen. Por lo tanto, no sé si la sociedad vasca ha cambiado solo por eso", ha concluido.