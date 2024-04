El exjefe de gabinete de Illa admite que se reunió tres veces con Koldo García, pero dice que no le pidió "ningún atajo"

El ex director de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, Víctor Francos, ha admitido que se reunió en dos ocasiones con el ex asesor socialista Koldo García para hablar de material sanitario y otra vez en relación a un sistema de 'software', aunque ha sostenido que en ninguna de estos encuentros le pidió ningún "atajo" en las contrataciones. Así lo ha explicado Víctor Francos durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, en paralelo a que el ex ministro de Sanidad Salvador Illa lo hiciera a la misma hora en la del Congreso. El mismo Illa ha sostenido en la comisión de investigación del Congreso que habló una vez con Koldo García para remitirle a los técnicos del ministerio, aunque ha remarcado que su departamento no contrató con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, epicentro de la trama del 'caso Koldo'. Mientras Illa estaba declarando esto en el Congreso, su ex director de gabinete ha dicho en paralelo que él mismo se reunió hasta en tres ocasiones con Koldo García: dos veces para ofrecerle una empresa para contratar material sanitario y otra para hablar sobre una empresa de 'software'. LAS VECES QUE HABLÓ CON KOLDO Víctor Francos ha explicado que fue jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad entre septiembre de 2020 y finales de enero de 2021, aunque antes había estado haciendo labores de asesoría con Illa durante una parte del primer estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Según ha relatado, la primera ocasión que se vio con Koldo García acudió a su despacho con una carpeta para ofrecerle una empresa para contratar material sanitario, aunque Víctor Francos ha sostenido que le dijo que no le cogía la carpeta porque el sistema de contratación no funcionaba así. "La única cosa que me dijo fue: oye, hay unos materiales, si os interesa, yo creo que esta gente puede proporcionarnos, yo creo que tiene calidades, tienen buenos precios. Automáticamente yo le dije que se presentasen, ni me insistió ni la conversación fue más allí", ha defendido. Eso sí, ante preguntas del PP, Víctor Francos ha admitido que en uno de sus tres encuentros que mantuvo con Koldo García el mismo Salvador Illa le avisó de que le iba a contactar, aunque no ha aclarado a qué reunión se refería. La segunda ocasión en la que se vieron, según ha explicado Francos, fue un fin de semana en el que Koldo García le pidió reunirse y el ex jefe de gabinete de Illa le dijo que estaba tomando café con un amigo y que se podía pasar. En este contexto, ha relatado que volvió a hablar de material sanitario, pero le recalcó los procedimientos. UNA TERCERA REUNIÓN PARA HABLAR DE SOFTWARE Y la tercera vez que se vio con Koldo García fue, según ha dicho, más adelante y no tuvo nada que ver con las mascarillas ni con material sanitario. Además, ha explicado que en esta reunión también estuvieron otras dos personas más. "Tuvo que ver con una empresa que tenía un sistema de software que pretendía evitar la ruptura de stock en las farmacias y que lo que pretendía era conectar el stock farmacéutico español para que no hubiera rotura de stock en el producto farmacéutico", ha detallado Víctor Francos. Al ser preguntado por el PP por si comió con Ignacio Díaz Tapia, uno de los vinculados a la trama Koldo, Víctor Francos se ha limitado a asegurar que en esta comida con el exasesor socialisa estaban "dos chavales jóvenes" de los que no recuerda su nombre. "Es una comida de hace más de tres años y medio", ha proclamado. En cualquier caso, ha asegurado que no recibió ninguna presión para ninguna contratación ni para nada ni de "ningún dirigente político ni de nadie", a la vez que ha sostenido que Koldo García no le pidió ni le sugirió ningún atajo para las contrataciones. SU MARCHA DE LA POLÍTICA Con todo, Víctor Francos ha recordado que llegó a Madrid como jefe de gabinete de Illa en el Ministerio de Sanidad y posteriormente fue presidente del Consejo Superior de Deportes cuando el ministro del ramo era Miquel Iceta. En este contexto, ha sostenido que Iceta le dio su compromiso de que este cargo "en ningún iba a ser un acicate" para poder seguir explorando otras salidas. Aquí es cuando ocurren los hechos de Luis Rubiales y el beso a la jugadora Jenni Hermoso. "Fueron momentos muy complicados, yo tengo que reconocer que a mí me afectaron en todos los sentidos y hubo un momento cuando hubo el cambio de ministro que consideré dar un paso al lado", ha explicado Víctor Francos. "No es un hilo conductor", ha proclamado el ex jefe de gabinete de Illa, rechazando que su marcha de la política haya estado relacionada con esta trama Koldo.