El Congreso saca a los fiscales de la lista de comparecientes de la comisión de las mascarillas

La comisión del Congreso que investiga los contratos públicos de emergencia en pandemia ha acordado este lunes por amplia mayoría modificar su lista de comparecencias para sacar al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, tal y como había pedido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y como quería el Gobierno. Sólo se han opuesto ERC y Junts, mientras que Bildu no estaba presente. En concreto, de la lista inicial de 134 comparecientes se ha excluido al citado fiscal Anticorrupción y a la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Laura Codruta Kovesi, cuya presencia se aprobó a instancias de EH Bildu, y al responsable de la Fiscalía Europea que investiga el 'caso Koldo', Ignacio Lucas, testimonio pedido por Junts. "NO TIENE NINGÚN SENTIDO", DIJO BOLAÑOS El PSOE aceptó estas comparecencias para asegurarse el apoyo a su listado, pero nada más conocerse el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, envió una carta al presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, para que se reconsiderara la citación. García Ortiz sostiene que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada está "directamente involucrada" en los procedimientos que se investigan y que su comparecencia "podría constituir un inconveniente" para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada. También el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la titular de Defensa, Margarita Robles, se manifestaron públicamente en contra de que el Congreso llame a comparecer a jueces o fiscales por casos que están investigando. "No tiene ningún sentido", dijo Bolaños. PP Y VOX APOYAN LA EXCLUSIÓN Tras la primera jornada de comparecencias, la comisión se ha reunido a puerta cerrada para decidir cómo se resolvía esta cuestión y finalmente se ha votado excluir a los tres fiscales de la lista. La decisión ha contado con el apoyo de todos los grupos, salvo ERC y Junts, que han votado en contra, y Bildu, que no ha estado. En todo caso, el presidente de la comisión había dejado claro por la mañana que el listado aprobado inicialmente por la comisión es "jurídicamente correcto" y que hay "ningún obstáculo legal" alguno para llamar a comparecer a un fiscal ante una comisión de investigación y que, de hecho, hay precedentes en la Cámara. Según ha indicado, los fiscales son conocedores de que según su Estatuto "no puede hablar sobre procedimientos judiciales en curso que están 'sub iúdice', pero sí sobre otras cuestiones relacionadas con su parecer sobre la compra de material, las lagunas que existen, las mejoras por parte de la administración o por parte de la legislación vigente". No obstante, teniendo en cuenta el escrito del fiscal general, el PSOE ha optado por plantear la exclusión de los tres fiscales a los que se había acordado citar. Eso, según Soler, sienta un precedente, pero no debe predeterminarse que no puedan acudir nunca si es "jurídicamente correcto", por lo que el Congreso tendrá que valorar cada caso en función de las circunstancias.