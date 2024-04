EH Bildu logra los mejores resultados de su historia y empata a escaños con PNV, pero no logra el 'sorpasso'

EH Bildu ha logrado en las elecciones autonómicas de este domingo los mejores resultados de su historia y ha empatado a 27 escaños con el PNV, pero no ha obtenido el ansiado 'sorpasso' que le daban varias encuestas que le auguraban como la fuerza más votada. De esta forma, la coalición que presentaba a Pello Otxandiano como aspirante a la Lehendakaritza ha recabado el 32,4% de los votos emitidos, por debajo del PNV, que ha sumado el 35,2% de los sufragios. A diferencia de los jeltzales, que pierden cuatro representantes, EH Bildu ha ganados seis, al recolectar la coalición 92.155 apoyos más, con lo cual recorta a los jeltzales los diez escaños de diferencia que había entre ambas fuerzas abertzales. Con estos resultados, la coalición soberanista cierra una campaña electoral que ha centrado, principalmente, en sus planteamientos de gestión del país, dejando en un segundo plazo cuestiones más identitarias y sus aspiraciones soberanistas. Una campaña que, en su último tramo, ha venido marcada por la polémica suscitada por las palabras de su candidato a Lehendakari, Pello Otxandiano, quien eludió calificar a ETA de "banda terrorista" y la calificó de "grupo armado". Estas palabras fueron duramente reprobadas por su adversarios políticos, como el candidato del PNV, Imanol Pradales, quien dijo que "Euskadi merece un lehendakari que condene todo tipo de violencia", mientras el secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, señaló que "el señor Otxandiano demuestra que es un absoluto cobarde". Después de ser interpelado por este asunto tanto en los debates electorales como en las entrevistas con los medios, finalmente Otxandiano llegó a pedir "perdón" por si había "herido la sensibilidad" de las víctimas de ETA. NUEVO CANDIDATO En esta ocasión, EH Bildu había optado por cambiar a su candidato a Lehendakari, que en las dos últimas citas electorales había sido Maddalen Iriarte y, aunque llegó a apuntar la posibilidad de que Arnaldo Otegi pudiera encabezar la candidatura, finalmente anunció que no asumiría esa responsabilidad, pese a no estar sujeto ya a la inhabilitación que pesaba sobre él hasta febrero de 2021 por la causa que le llevó a pasar seis años y medio en prisión por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna. Finalmente, la Mesa Política de EH Bildu se decantó por Pello Otxandiano como candidato a Lehendakari. Considerado uno de los ideólogos de EH Bildu, tenía un importante bagaje político dentro de la formación soberanista y había sido director de Programa. Con estos resultados, la izquierda abertzale mejora las cifras de la pasada cita electoral de 2020, en la que lograron 21 representantes, con el 27,86% de los votos, un total de 249.580. EH Bildu, en una clara tendencia ascendente, también mejora su respaldo respecto a las elecciones municipales de mayo de 2023, en las que logró 297.068 votos, por debajo de los obtenidos por el PNV, aunque ganó a la formación jeltzale en número de concejales, con 1.050, frente a los 981 logrados por el partido liderado por Andoni Ortuzar. Dos meses después se celebraban las elecciones generales, que en Euskadi ganaba el PSE, mientras que EH Bildu, tras el PNV, era la tercera fuerza, aunque empatados todos ellos a cinco escaños, y en las que la coalición soberanista lograba 276.175 sufragios. HISTÓRICO El mejor resultado de la izquierda abertzale hasta la fecha en votos en unas elecciones autonómicas tras la dictadura fue en 2012, una vez finalizada la actividad terrorista de ETA, cuando obtuvo 277.922 votos (25% de los sufragios), lo que le otorgó 21 representantes -al igual que en 2020- en el Parlamento vasco, al que volvía, ya que en 2009 no pudo concurrir a los comicios. Las elecciones de 2012 fueron las segundos en su historia en las que EH Bildu se situó como segunda fuerza, ya que únicamente lo había logrado antes en 1980, cuando el Parlamento contaba con 60 escaños. Su peor resultado en unos comicios al Parlamento vasco fue en 2001, tanto en votos como en escaños, cuando, con la marca EH, obtuvieron 7 representantes y 143.139 sufragios. En un análisis histórico, la izquierda abertzale utilizó, en las elecciones de 1980 celebradas tras la dictadura, las siglas de HB para concurrir a las urnas y obtuvo 11 escaños con el 16,55% de los votos (151.636). En 1984 repitió resultados con 11 parlamentarios al lograr el 14,65% (157.389). En los comicios de 1986, HB, con el 17,47% de los votos (199.900), logró 13 parlamentarios. En 1990 obtuvo el 18,33% de los sufragios (186.410), lo que le otorgó 13 representantes en la Cámara vasca. En 1994 logró 11 parlamentarios con el 16,29% de los sufragios (166.147) y cuatro años después, en 1998, se presentó como Euskal Herritarrok (EH) y elevó su presencia en el Parlamento hasta los 14 representantes al obtener el 17,91% de los votos (224.001). En 2001, nuevamente como EH, obtuvo sus peores resultados en unas autonómicas y redujo su presencia a siete parlamentarios, situándose como cuarta fuerza. En concreto, logró el 10,12% de los votos (143.139). ILEGALIZACIÓN Una vez ilegalizadas por el Tribunal Supremo Batasuna, EH y HB en 2003, la izquierda abertzale concurrió en 2005 bajo la marca de EHAK, de manera que consiguió 9 representantes y se mantuvo como cuarta fuerza, al conseguir el 12,44% de los votos (150.644). Las elecciones de 2009 fueron las únicas autonómicas a las que no pudo concurrir la izquierda abertzale bajo ninguna nominación, ya que el Tribunal Constitucional confirmó la decisión de la sala del 61 del Tribunal Supremo de anular la proclamación de las candidaturas de Askatasuna y de Demokrazia 3 Milioi (D3M) con las que pretendía concurrir a los comicios. Batasuna llamó a su electorado al voto nulo para protestar contra la exclusión de las listas abertzales ilegalizadas. En concreto, el TC consideró que Askatasuna pretendía estar en las instituciones "al servicio de un grupo terrorista" y que D3M siguió la "línea trazada por ETA" para "crear otra referencia política e institucional" en el mundo abertzale tras la ilegalización de sus anteriores marcas electorales. Tras esa ausencia, en las elecciones de 2012 volvió con fuerza al Parlamento vasco con 21 escaños, situándose nuevamente como segunda fuerza. Cuatro años después, en 2016, redujo su representación a 18 escaños con 225.172, (21,26% de los sufragios), aunque conservó ese segundo puesto.