Diputado de EH Bildu en Navarra evita contestar si ETA fue una banda terrorista

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha manifestado este lunes, tras ser preguntado por si reconocen que ETA fue una banda terrorista, que "históricamente hemos hecho una lectura sobre ese tema y a ello me remito". "No tenemos nada más que decir", ha señalado. Según ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento navarro, "nuestra lectura sobre todo lo que ha acontecido a lo largo de los últimos 50 años es pública, es conocida y a ella me remito". Araiz ha sido preguntado así sobre si diría que ETA fue una banda terrorista y ha incidido en que "me remito a la lectura política que hacemos de lo acontecido en los últimos 50 años en relación a la organización que usted cita y no tengo nada más que decir".