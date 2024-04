Delegado Gobierno defiende que es legal que el hermano de Sánchez tribute en Portugal que "no es un paraíso fiscal"

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha señalado ante las críticas del Partido Popular en la región sobre si el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, que es trabajador de la Diputación de Badajoz en el área cultural, tributa en España o Elvas, que Extremadura es una región fronteriza con otro país de la Unión Europea, porque Portugal "no es un paraíso fiscal", y que "por lo tanto" son "actuaciones perfectamente legales". Al mismo tiempo, ha explicado que hay "muchísimos" trabajadores españoles que trabajan en España y que residen en Portugal y "al contrario", también ciudadanos portugueses que residen en España. "Son acuerdos internacionales que, cumpliéndolos, la legalidad es total", ha destacado el delegado a preguntas de los periodistas sobre este tema, después de que este lunes el portavoz del PP de Extremadura, Sánchez Juliá, haya tachado de "preocupantes" unas declaraciones del delegado del Gobierno en Extremadura, en una entrevista en COPE, en las que, como ha indicado, éste confirma que David Sánchez "tributa en Portugal" y considera "ético" que un cargo directivo de la diputación "no esté tributando en España para pagar menos impuestos cuando cobra de todos los pacenses". Ante ello, Sánchez Juliá se ha preguntado si "comparte estas declaraciones el Partido Socialista de Extremadura?" y si "le parece ético al Partido Socialista de Extremadura que el hermano de Pedro Sánchez tribute fuera de España para pagar menos impuestos". "¿A quién hacemos caso. A Pedro Sánchez cuando dice más cumplir con la patria pagando menos impuestos o al señor Quintana que afirma que no pagar impuestos en España es ético?", se ha interpelado. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en la entrega de diplomas y orlas a la XXXII Promoción del Curso Selectivo de mandos y Agentes de Policía Local de Extremadura, en el Teatro López de Ayala de Badajoz.