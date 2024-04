De Andrés confía en que el PP siga creciendo y dice que de no haber habido "polarización" su resultado sería mejor

El candidato a lehendakari del Partido Popular, Javier de Andrés, ha confiado en que su formación siga creciendo y ha considerado que, de no haberse producido en campaña electoral una "polarización entre PNV y EH Bildu", su resultado hubiera sido mejor. En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, De Andrés ha valorado los resultados de las elecciones vascas de este domingo, en las que el PNV superó por cerca de 29.000 votos a EH Bildu, con quien empató a 27 escaños, mientras que PSE-EE obtuvo 12 parlamentarios, 7 PP y tanto Sumar como Vox lograron un asiento. Tras señalar que la formación popular ha conseguido parte de sus "objetivos", ya que "no se ponen límites", De Andrés ha sostenido que representan "a muchísimos vascos, incluso más allá de la gente que ayer se expresó su voto". "Lo que hemos visto es que la polarización que había entre PNV y EH Bildu nos ha penalizado. Aún así hemos conseguido cambiar la tendencia de descenso que teníamos, habíamos venido bajando desde el año 2001 y es la primera vez en la que recuperamos posición y, además, no ha sido pequeña al pasar de 60.000 votos a 97.000 votos, lo que significa que hemos crecido un 36%", ha valorado. De Andrés, que ha reconocido que esa subida "no se ha traducido en todos los escaños" que hubieran querido, lo que no les concede "todas las posibilidades de juego" deseadas, ha valorado el haber podido defender sus objetivos y proyecto, "confiando en que el futuro siga siendo de crecimiento". "Hemos llegado a más gente y creo que si no se hubiera dado esa polarización de una alternativa de gobierno de Bildu, que a mucha gente cercana también al Partido Popular le ha podido infundir miedo, seguramente hubiéramos tenido un mejor resultado", ha reiterado.