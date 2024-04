Compromís lamenta que la Mesa se oponga a colgar la bandera LGTBI en Les Corts el día del Orgullo

Compromís ha lamentado que la Mesa de Les Corts no haya apoyado un escrito que han presentado para que "se celebren de manera adecuada" en el parlamento el Día del Orgullo --el 28 de junio-- y el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia --el 17 de mayo-- y que la cámara luzca la bandera LGTBI "como ha sido normal durante ocho años". El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciado la iniciativa en declaraciones a los medios en Les Corts, en las que ha defendido que también había sido normal que "se celebrara y se dieran los premios Guillem Agulló, que al final hemos visto que no se celebrarán ni se darán". "Esperamos que hoy la mesa escuche, no como la semana pasada, nuestra propuesta y diga que, igual que ha sido habitual en estos cortes, el día del Orgullo LGTBI, la bandera LGTBI esté presente también aquí", ha manifestado. Sin embargo, la representante de Compromís en la Mesa, Maria Josep Amigó, ha lamentado tras la Mesa que es "absolutamente lamentable que el PP vote en contra". "Nosotros seguiremos trabajando, seguiremos luchando para darle voz al colectivo LGTBI y al colectivo trans, así como a los valencianos y que la bandera arcoiris se cuelgue y ondee", ha agregado.