Clavijo asume que "las cosas tienen que cambiar" tras las movilizaciones de 'Canarias tiene un límite'

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este lunes que "las cosas tienen que cambiar" en el archipiélago tras las manifestaciones masivas del pasado sábado y para ello ha abierto la puerta a iniciar un "trabajo serio y riguroso" que implique a todas las administraciones públicas y la sociedad. En declaraciones a los periodistas ha valorado "la normalidad y la tranquilidad" de las marchas ciudadanas y cree incluso que mucha gente que se quedó en su casa, compartía los motivos de la manifestación. "No podemos seguir igual y es importante que revisemos y que reseteemos", ha indicado, subrayando que su partido (CC) ya planteó ese debate tras la pandemia dado que se evidenciaron las "debilidades" del sistema económico a raíz del cero turístico. Ha dicho que ese cambio "no se dio porque quien gobernaba no quiso hacerlo" y ahora, con el inicio de la nueva Legislatura se ha logrado reunir a 70 expertos universitarios con 14 grupos de trabajo para hablar del desarrollo económico sostenible o la reducción. En ese sentido ha apuntado que van a empezar con 46 municipios de menos de 10.000 habitantes para evaluar el "reto demográfico" de las islas pues no se puede "seguir creciendo" cada 10 o 12 años a medio millón de habitantes, de ahí que haya una consejería específica sobre reto demográfico. Clavijo tiene muchas esperanzas en la conferencia de presidentes de cabildo del próximo 30 de abril pues hay que "implicar" a todas las administraciones en esta revisión del modelo económico porque "esto no es tarea solo de un gobierno, de un cabildo o de los ayuntamientos", sino de "toda la sociedad". "Hay que revisar cosas y yo creo que en ese camino estamos todos y me ratifico lo que dije antes de la manifestación, esto es una oportunidad, creo que al final se han conjuntado todas las voluntades para que hagamos un trabajo, eso sí, serio, riguroso, científico y escuchando a los expertos para poder afrontar las modificaciones que tenemos que hacer a corto, a medio y a largo plazo", ha apuntado.