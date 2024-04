Chivite dice que "a las cosas hay que llamarlas por su nombre y ETA fue una banda terrorista"

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado este lunes que "a las cosas hay que llamarlas por su nombre y la banda terrorista ETA fue una banda terrorista que se dedicaba a intentar imponer sus prioridades o sus agenda mediante la extorsión o incluso el asesinato, y eso es lo que fue". "Me parece que lo primero es que en política hay que llamar a las cosas por su nombre", ha indicado Chivite, a preguntas de los periodistas. Además, Chivite ha afirmado que en lo que tiene que ver con Navarra, el acuerdo al que llegó el Partido Socialista en Pamplona con EH Bildu recoge "claro" que se debe "trabajar por el reconocimiento de las víctimas de ETA y trabajar en el marco del Plan de Convivencia de Navarra, que deja bien clara la existencia de la banda terrorista ETA". "Los términos en los que se está trabajando aquí no son los términos en los que oímos al señor Otxandiano -candidato de EH Bildu a lehendakari- en aquellas declaraciones -en las que evitó decir que ETA era un grupo terrorista-. A las cosas hay que llamarlas por su nombre", ha insistido. Por otro lado, respecto al resultado de las elecciones vascas, la secretaria general del PSN ha dado "la enhorabuena al PNV, que ha sido la formación política más votada en el País Vasco", y también al al secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, que "ha visto mejorado el resultado tanto en porcentaje, como en número de votos, como en número de escaños". "El Partido Socialista todavía va a tener más poder de decisión dado que ha mejorado sus resultados", ha resaltado, añadiendo que "de cara a las negociaciones con el PNV, que esa es la intención que se tiene, podrá hacerlo con mayor fortaleza". María Chivite ha afirmado en todo caso que "nada cambia en Navarra" tras el resultado de las elecciones vascas. "No tiene por qué influir. Lo que ha quedado claro en Euskadi es que la gente vota por lo que de verdad importa, por el fortalecimiento de nuestros servicios públicos. Uno de los temas de debate ha sido sobre todo Osakidetza, porque la gente vota realmente por lo que le importa y no por entelequias de otro tipo. Yo creo que ahí es donde se tiene que centrar la acción del próximo Gobierno de Euskadi", ha subrayado. Sobre la mayoría que ostentan las formaciones nacionalistas, Chivite ha señalado que su opinión personal como secretaria general del PSN es que "en este momento y en la campaña de Euskadi se ha visto claramente que no ha habido agenda nacionalista". "La ciudadanía tiene muy claro cuáles son sus preocupaciones y sus prioridades. Creo que la agenda soberanista no es en este momento lo más importante para la ciudadanía de Euskadi, más allá de que haya votado a partidos que lo son. Los debaten han ido de servicios públicos, de vivienda, y a eso es a lo que se tiene que dedicar el próximo Gobierno y eso es lo que tiene que pelear el próximo Parlamento en Euskadi", ha afirmado.