Aragonès augura que repetirá como presidente de la Generalitat con una "mayoría independentista"

El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha augurado que repetirá como presidente de Cataluña con una "mayoría independentista" liderada por ERC, alegando que es "el único escenario" que contempla y que en la anterior legislatura ya llegó a acuerdos con el PSC, Junts, los Comunes e incluso la CUP. Así lo ha sostenido en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, tras ser preguntado si estaría dispuesto a ser vicepresidente de un Govern liderado por el socialista Salvador Illa, insistiendo en que "habrá mayoría independentista" y que en esta "Esquerra Republicana va a liderar la propuesta". "El único escenario que contemplo es el de continuar siendo presidente de la Generalitat (...) con los objetivos de un referéndum acordado, financiación singular, y reforzar el estado de el bienestar y la lengua catalana", ha proseguido el candidato de ERC a la Generalitat. Aragonès ha descartado que los vetos cruzados puedan llevar a la repetición electoral, poniendo como ejemplo que en la anterior legislatura fue capaz de llegar a acuerdos con el PSC, Junts, los Comunes y hasta con la CUP en el ámbito de los presupuestos, en su investidura o "en las leyes más importantes". Después de reivindicar la importancia de poner "el bienestar de Cataluña por delante", el 'president' se ha mostrado convencido de que va a lograr "la mayoría" para volver a ser investido. NO VE UN ALICIENTE LA SALIDA DE PUIGDEMONT Aragonès también se ha pronunciado sobre la promesa del candidato de Junts a presidir Cataluña, Carles Puigdemont, de dejar la política si no es investido, afirmando que ese hecho no es un "aliciente" y que su motivación en los comicios del próximo 12 de mayo es "ir a favor de Cataluña". "Estoy convencido que Puigdemont debe tener todo el derecho de volver a Cataluña, de volver en libertad, como el resto de personas que están en el exilio (...) pero también creo que a Cataluña le conviene un presidente de la Generalitat que sea firme en sus convicciones, como lo soy yo, capaz de llegar a acuerdos y dirigirse al conjunto de Cataluña", ha zanjado.