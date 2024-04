Puigdemont cree que el 12M se "deshará el empate" en el mundo independentista

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha defendido que en los comicios del próximo 12 de mayo se "deshará el empate" en el mundo independentista que, a su juicio, ha paralizado el movimiento. "Probablemente en estas elecciones ocurra algo que hace muchos años que no ocurre, que es un desempate en este empate técnico que hay en el mundo independentista que nos ha paralizado", ha expresado en una entrevista publicada este domingo en el 'Diari Ara' y recogida por Europa Press. El expresidente encara estas elecciones como una oportunidad para "culminar un largo recorrido desde el exilio" y ha rechazado que su candidatura sea personalista, tras las críticas de sus rivales en los comicios. "Si el personalismo hubiera inspirado mi decisión, no estaría aquí", ha añadido. ERC Asimismo, ha asegurado que Junts tiene voluntad de unidad frente a ERC, que "ha expresado de muchas maneras que creía mucho más en la desunión". Aún así, tras ser preguntado por sus socios para formar gobierno, ha aseverado que "claramente" son los republicanos, a pesar de que no ha oído, textualmente, ninguna posición rotunda por parte de ERC de que no negociarán con el PSC.