López (PSOE) llama a votar para que Euskadi tenga "un cambio tranquilo, con estabilidad y sin aventuras"

El exlehendakari y portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha emplazado a los ciudadanos vascos a votar para que Euskadi tenga "un cambio tranquilo, con estabilidad y sin aventuras que no llevan a ninguna parte". Tras depositar su voto en Portugalete (Vizcaya), López ha hecho un llamamiento para que la gente vaya a votar. "Es un gesto, el voto, que no cuesta mucho, pero que tiene un poder enorme y una capacidad de decisión tremenda", ha afirmado. Según ha dicho, él ha votado para que Euskadi "tenga un nuevo impulso", para que "salga de la apatía" y para que haya "un cambio tranquilo y que no sean aventuras que nos lleven a ninguna parte, con estabilidad y con tranquilidad". "Y todo eso en un voto", ha remarcado. Por todo ello, ha animado a que la gente deposite su voto y "decida lo que quiere en los próximos cuatro años y para las nuevas generaciones que están por venir".