Ferraz celebra el "magnífico" resultado en Euskadi y dice que el PP es "residual": "Trata de arrancarlo, Alberto"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha celebrado el "magnífico" resultado que han obtenido los socialistas vascos en las elecciones autonómicas de este domingo, donde ha logrado 12 escaños, y además ha señalado que el PP demuestra que es "residual" al lograr solo 7 escaños: "Trata de arrancarlo, Alberto", ha lanzado al líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo. Así lo ha señalado en una declaración sin preguntas ante los medios en la sede nacional del partido en la calle Ferraz, una vez que ha concluido el escrutinio que ha dado la victoria al PNV y sitúa al PSOE como fuerza imprescindible para formar Gobierno en Euskadi. "En un contexto en el que para muchos parecía que se jugara el partido entre dos partidos políticos, Eneko ha sabido encontrar un espacio que hoy coloca al Partido Socialista de Euskadi como el partido político central en este territorio", ha remarcado, antes de subrayar que van a "condicionar" el próximo Ejecutivo autonómico. MOTOR GRIPADO DEL PP Esther Peña también ha cargado contra el PP y su líder nacional Alberto Núñez Feijóo quien "no tendrá mucho que decir" en el panorama poselectoral vasco según ha lanzado y que a su juicio "ha vuelto a equivocarse". Así, ha reprochado a Feijóo que anunció un nuevo ciclo político tras el 23J "que nunca llegó a producirse" y señala además que se han quedado por debajo de los objetivos que se marcaba el PP, que desde Ferraz sitúan en 10 escaños. "La gaviota popular ha vuelto a volar demasiado bajo. Desde Génova llegó a decirse incluso que alcanzarían los 10 diputados en estos comicios", ha señalado. Por tanto, considera que el PP ha vuelto a demostrar que "la demoscopia no es lo suyo" porque se han quedado en un resultado por debajo de "un dígito" en porcentaje de voto, una situación que también tienen en Navarra y en Cataluña. "Algo que no nos ocurre a los socialistas en ningún territorio", afirma. "El Partido Popular, que dice que viene a vertebrar España, es residual en muchos de sus territorios. La ciudadanía vasca les ha vuelto a dar la espalda. La ciudadanía vasca ha vuelto a demostrar que el motor de Fijó está gripado", ha indicado a continuación. En ese sentido, Peña afirma que en la sede nacional del PP y en sus baronías empieza a sonar el "trata de arrancarlo, Alberto", según ha indicado para decir que la aportación de Feijóo a estas elecciones ha sido "la nada". "Tampoco parece haber ayudado la fugaz y de tapadillo visita de la señora Díaz Ayuso", ha añadido a continuación en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. SUBEN MÁS QUE EL PP En este sentido, fuentes del PSOE subrayan además que los socialistas han subido dos escaños mientras el PP solo ha subido uno y recalcan que es el mejor resultado que obtienen en 12 años, superando al PP en todas las provincias. En el PSOE consideran que mantienen la tendencia ascendente en Euskadi tras las generales del 23J, en las que fueron la fuerza más votada en esta comunidad. En este caso se han quedado en tercer lugar, muy lejos de PNV y Bildu. Subrayan además que incrementan sus votos en las capitales de provincia, un 25,2% es decir 12.000 votos más. También incrementan un 24,2% en las ciudades por encima de 100.000 habitantes y suben 19.000 votos en las principales ciudades por encima de 35.000 habitantes. Un 23% en términos relativos. El PP, por el contrario, recoge las mismas cifras que tenía en 1990, apuntan.