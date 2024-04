Esquerda Unida rechaza ir a las europeas en coalición con Sumar por "diferencias políticas" en materia internacional

La Coordinadora Nacional de Izquierda Unida-Esquerda Unida, máximo órgano de dirección entre asambleas, ha decidido rechazar concurrir en coalición con Sumar a las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran el 9 de junio, por "diferencias políticas" en materia europea e internacional. Así se ha pronunciado la formación en Galicia después de que Izquierda Unida pidiera a sus federaciones que tuvieran un debate para conocer la postura de cada una de ellas. Según fuentes de Esquerda Unida consultadas por Europa Press, la decisión ha sido tomada este mismo sábado y "todos los votos" se pronunciaron en esa dirección. En todo caso, aseguran que el motivo de este posicionamiento general "es político, no de puestos". Con todo, estas mismas fuentes recuerdan que Galicia no es el órgano competente para tomar este tipo de decisiones, que está previsto que se resuelvan la próxima semana en la Coordinadora Federal. Asimismo, se han mostrado "sorprendidos" por las declaraciones realizadas por el portavoz de IU y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, en las que aseguraba que la formación no contempla "otro escenario distinto" que ir a las elecciones europeas en las candidaturas de Sumar. Desde la federación gallega afirman que "no es cierto" y que la decisión se tomará la semana que viene cuando se recojan las opiniones de todas las federaciones. Algunas como la andaluza, la asturiana o Esquerra Unida de les Illes Baleares sí se han pronunciado a favor de la alianza con Sumar en los comicios europeos.