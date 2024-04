El periodista Enric Juliana analiza viente años de la política española en su último libro

Carles Escolà

Barcelona, 21 abr (EFE).- El periodista catalán Enric Juliana ha publicado su libro más ambicioso, un preciso análisis de las claves del poder de la política española de los últimos 20 años, desde los atentados del 11M hasta los coletazos del procés, una suerte de manual de historia contemporánea de una España muy polarizada pero capaz a la vez de llegar a grandes pactos.

En "España, el pacto y la furia" (Ed. Arpa), Enric Juliana (Badalona, 1957) explica su visión de los grandes acontecimientos entre 2004 y 2024, desde que llegó a Madrid a las pocas semanas del atentado yihadista y a punto de que José Luis Rodríguez Zapatero tomase posesión como presidente del Gobierno, hasta las últimas vicisitudes del procés y del Gobierno de Pedro Sánchez.

"2004 vive aún en el 2024 porque la línea de tensión que se abrió hace 20 años ha reaparecido y, de alguna manera, no desapareció nunca. Las circunstancias del cambio político tras los atentados del 11M llevaron a no aceptar la legitimidad del ganador por parte de la oposición y esto ha reaparecido ahora, el cuestionamiento del principio de legitimidad, algo que es fundamental en un sistema democrático", explica Juliana desde la atalaya que le da ser el delegado del diario La Vanguardia en Madrid desde hace dos décadas.

Juliana admite que al principio le costó un poco entender las claves de fondo de la política en la capital del Estado, sobre todo entendió que no debía fiarse de la "literalidad" de los políticos "porque sino -pensaba al llegar a la capital- esto estallaría en cualquier momento".

"Yo escuchaba la COPE y las teorías del 11M y me decía.... 'esto no es real, aquí hay algo teatral', y llegué a la conclusión de que el conflicto político español se expresa siempre como un drama porque todo lo dramático infunde miedo y el miedo tiene efectos paralizantes. Por tanto, aprendí a no dejarme llevar por esta dramatización", sostiene Juliana.

En este libro de más de 600 páginas, que va ya por segunda edición y que fue presentado en Madrid con la asistencia de cuatro ministros, Juliana analiza el "trauma" del 11M, el nuevo Estatut de Cataluña, la aprobación del matrimonio gay, la caída de Pasqual Maragall, la negociación para el final de ETA, la crisis económica, la irrupción de Podemos, el Gobierno de Mariano Rajoy y la moción de censura.

También el primer Gobierno de coalición en España, la pandemia, la crisis del PP de Pablo Casado, la entrada de Alberto Núñez Feijóo...hasta la amnistía a los políticos implicados en el procés.

Son muchos los acontecimientos y un denominador común, la tendencia de la política española hacia "lo trágico", la dramatización, a no reconocer la victoria del adversario... pero también "la capacidad de llegar en momentos clave a grandes pactos".

"En los momentos críticos ha habido pacto entre los dos principales partidos, y estos momentos han sido tres: la crisis económica y la reforma exprés de la Constitución para garantizar el pago de la deuda exterior; el momento de la abdicación del rey Juan Carlos y el pacto en el discurso político, y la supuesta declaración de independencia de Cataluña, y digo supuesta porque ha sido la única en el mundo que no se hizo nada materialmente para llevarla a la practica, fue algo simbólico", afirma Juliana, que recuerda el pacto del PP y el PSOE que hubo en 2017 para aplicar el 155 en Cataluña.

"Cuando suenan las alarmas se ponen de acuerdo -PP y PSOE-, pero cuando no suenan las alarmas, pues la furia corre a raudales por Madrid", abunda el periodista catalán, que quiere pensar que "el pacto va ganando densidad en la política española" puesto que "hay un Gobierno de coalición desde hace cuatro años", y eso también cuenta. EFE

