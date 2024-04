Compromís y PSPV piden cesar a Herrero (Vox) por "racismo" al espetar a Mbayé (Podemos):"Falta que te vuelvas a tu país"

La concejala de Agricultura y Emprendimiento del Ayuntamiento de València Cecilia Herrero, de Vox, ha espetado al exdiputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y actual secretario de Antirracismo de Podemos Serigne Mbayé: "Falta que te vuelvas a tu país". Los partidos de la oposición --Compromís y el PSPV-- han reclamado a la alcaldesa de València, María José Catalá, que cese a la edil de sus responsabilidades en el gobierno municipal por este episodio que han calificado de "racismo en estado puro". En un mensaje en su perfil de la red social 'X' (antigua Twitter), la responsable de Agricultura y Emprendimiento del consistorio valenciano ha respondido de esta manera al que fuera diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid entre 2021 y 2023 y actual secretario de Antirracismo de Podemos. Mbayé, por su parte, había compartido unos vídeos del líder de la empresa de desokupación Desokupa, Daniel Esteve, sobre los cuales se ha preguntado: "¿No parece que le falta algo o solo me lo parece a mí?". A esta publicación de Mbayé, la concejala Cecilia Herrero ha respondido: "Sí. Falta que te vuelvas a tu país". Desde la oposición en el Ayuntamiento de València, varios ediles de Compromís y del PSPV-PSOE, vía redes sociales, han rechazado el "profundo racismo" del comentario de la concejala de Vox y han pedido a la alcaldesa de València, la 'popular' María José Catalá, que la cese de sus responsabilidades en el ejecutivo local que comparten el PP y Vox. De un lado, la concejala de Compromís Lucia Beamud ha condenado este episodio de "racismo en estado puro" y ha censurado que este es "el gobierno que tenemos en el Ayuntamiento de València, el gobierno de María José Catalá", al que ha acusado de tratar de "imponer la oscuridad". Frente a ello, ha reivindicado: "Somos muchas las que defenderemos siempre una València abierta donde no tiene cabida el odio". También desde Compromís, Pere Fuset ha criticado que una concejala del gobierno municipal "haga gala de su xenofobia". "Cero sorpresa, pero aún menos acostumbrarnos a su discurso de odio", ha añadido. De otro lado, la portavoz del PSPV en el consistorio, Sandra Gómez, ha lamentado que esta es la "València acogedora, amable y abierta en la que nos hemos convertido con María José Catalá". "Esto es lo que Catalá tiene en su gobierno", ha expuesto el socialista Javier Mateo, que ha recalcado que los discursos de odio "no tienen cabida en democracia". Mientras, Borja Sanjuán ha cuestionado "a qué espera" la primera edil "para expulsar del gobierno a esta concejala". "Las afirmaciones y las acciones delirantes, profundamente antidemocráticas, racistas y negacionistas del cambio climático y contra los derechos de la mujer están a la orden del día en el Ayuntamiento de València gracias a que María José Catalá introdujo a la extrema derecha en el gobierno de la ciudad. No entendemos cómo es posible que siga callada y permita estas actitudes si no es porque las comparte", ha argumentado Sanjuán en un comunicado. También desde el PSPV, su síndic en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha dado las "gracias" a la alcaldesa María José Catalá y al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por "abrirle la puerta a los racistas" en sus respectivos gobiernos.