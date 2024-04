Carrizosa (Cs) advierte de que "la amenaza de la unilateralidad" de Puigdemont está vigente

El candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha advertido este domingo de que sigue vigente la "amenaza de la unilateralidad" del candidato de Junts+, Carles Puigdemont, y ha tildado la amnistía de una "farsa" que no mejora nada la convivencia entre catalanes. En una atención a los medios aprovechando una visita de precampaña en Sabadell (Barcelona), ha valorado que Puigdemont no permitirá que el candidato socialista, Salvador Illa, presida la Generalitat y que, ante eso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyará a los independentistas para mantener sus apoyos en el Congreso. "El único voto que seguirá denunciando las imposturas, mentiras y desmanes del separatismo es Cs", ha reivindicado el candidato. COMPARA CATALUÑA CON EUSKADI Coincidiendo con las elecciones este domingo en el País Vasco, ha dicho que la política vasca y la catalana tienen similitudes, ya que en ambas tanto socialistas como populares "no aspiran a ganar, sino a apuntalar un partido nacionalista, como el PNV, o un partido separatista, como Bildu". El candidato de Cs ha añadido que ni socialistas ni populares "vienen a Cataluña a solucionar la vida de los catalanes".