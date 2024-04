Carlos Sadness busca la magia en medio de la realidad con 'Realismo mágico'

Silvia García Herráez

Madrid, 21 abr (EFE).- Encontrar la magia en medio de la realidad es el objetivo del quinto álbum de estudio de Carlos Sadness, titulado 'Realismo mágico' (Sony Music), en el que reivindica las emociones como la ternura, la empatía y la generosidad ante un contexto de elevado consumo y velocidad que condiciona las relaciones.

"Este disco trata de localizar la magia en un lugar donde cada vez en más difícil encontrarla. Y esto me tiene preocupado, porque la realidad se ha vuelto más vacía, más fría y más superficial, alejada de lo esencial. Y creo que este disco reivindica esta lucha por encontrar la magia a través de sus letras", apunta el cantante a EFE en una entrevista sobre su disco, ya disponible en las plataformas.

El hilo conductor de este trabajo son las estrellas, un elemento presente en todas las letras de las 12 canciones que lo componen. El álbum abre con 'Big Bang', un tema con una sonoridad "más antigua" que se aleja del carácter más urbano para conectar con el folk con una letra existencial que hace referencia a la explosión que dio origen al universo.

"La canción me va muy bien para explicar el hilo conductor del disco, porque en todos los temas aparecen referencias a estrellas o estrellas que son producto de ese Big Bang que termina al final con 'Pequeño amor'. No es casualidad que esta sea la primera, ya que tiene ese mensaje más épico o existencial que te sitúa con la temática y con el universo del disco. Luego me voy ya más a lo terrenal según van avanzando las canciones", explica entre risas.

Carlos Sánchez (Barcelona, 1987), conocido en la industria musical como Carlos Sadness, se muestra "orgulloso" de la evolución musical que ha tenido a lo largo de este tiempo y de la manera en la que lo ha conseguido plasmar en este último trabajo, ya que se ha abierto al nuevo pop alternativo y al sonido internacional en temas como 'Personita Buena' o 'Vibramos', todo ello marcado por esa esencia festivalera que le caracteriza.

"A mí no me gustaría sentirme limitado por un solo género. Yo escucho todo lo que se hace en la actualidad y obviamente hay cosas que despiertan mi interés y me hacen ir hacia ahí. Y creo que eso está bien, que da libertad creativa a los artistas y hace que no te acabes encasillando en una sola cosa o en un determinado ámbito", detalla.

Lo mismo ocurre con los cortes 'Jugo de guayaba' o 'Fantasma bueno', en los que juega con ritmos más urbanos mezclado con el indie, algo que ya puso a prueba en su anterior disco 'Tropical Jesus' y su 'Perreo bonito'.

"Ese fue el disco más experimental en ese sentido, pero ahora hay mucha gente que mezcla el indie con lo urbano o la electrónica. Lo único que no llega a ser reguetón puro, porque solo jugamos con los ritmos, no con las letras, no las sexualizamos, ahí está la gran diferencia", puntualiza.

El catalán no ha estado solo en esta aventura. Ha contado con la colaboración de las artistas mexicanas Carla Morrison, Ximena Sariñana y Melissa Robles para los temas 'Pequeño Amor', 'Lo que fuera' y 'Morrita Linda', respectivamente.

"Siempre me gusta tener colaboraciones, creo que potencian además las canciones. Y estas surgieron de manera espontánea, como casi todas, salvo la de Melissa que es mi mejor amiga mexicana y le pegaba tanto la canción cuando la hice que tenía que cantarla con ella sí o sí", aclara.

El cantante, que declara que ha estado "mucho tiempo" trabajando en este disco, confiesa que lo que más le ha costado ha sido "crear y elegir" la portada: "He tardado más tiempo en hacer la portada de 'Realismo Mágico' que el propio disco", asegura, ya que diseña sus propias carátulas.

Sobre la gira de conciertos afirma que se esperará a que pase la época de festivales y su gira por Latinoamérica para empezar la de salas aquí en España y presentar este trabajo. EFE

