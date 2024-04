Un total de 1.795.212 vascos están llamados a las urnas este domingo, en 729 locales electorales

Un total de 1.795.212 vascos están llamados a votar este domingo, en 729 locales electorales, con motivo de los comicios autonómicos vascos, cifra que supone 896 más que en las elecciones de hace cuatro años. De ellas, 945.878 corresponden a Vizcaya, 587.711 a Guipúzcoa y 261.623 a Álava. Por otro lado, un total de 75.634 jóvenes votarán por primera vez en unas elecciones autonómicas al haber cumplido 18 años desde las elecciones de 2020: 38.271 en Vizcaya, 26.332 en Guipúzcoa y 11.031 en Álava. El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, Erkoreka, ha presentado este sábado, en Lehendakaritza, el dispositivo de la cita electoral de este domingo, que, según ha destacado, supone "una jornada importante para Euskadi". Según ha detallado, un total de 1.795.212 vascos están llamados a votar, cifra que supone 896 más que en las elecciones de hace cuatro años. Asimismo, de las 82.911 personas con derecho a voto que viven de manera permanente en el extranjero y que están inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) han votado 8.219, (10%) cifra que supone un aumento "significativo" con respecto a hace cuatro años cuando votó un 3,5% del censo. Por lo que se refiere a las personas residentes en Euskadi, 57.726 han solicitado votar por correo. La cifra es un 10% más que en 2016, las últimas elecciones comparables ya que, hace cuatro años, el voto por correo se incrementó de manera "notablemente inusual" por la pandemia. LOCALES ELECTORALES De cara a este domingo, se habilitarán 729 locales electorales, 32 menos que hace cuatro años. En ellos, habrá 2.695 mesas (urnas), 17 más que en los comicios de 2020. Cada mesa, integrada por una presidencia y dos vocalías, deberá constituirse antes de las 9.00 horas, momento en el que los centros electorales se abren al público para la votación. En total, serán 8.085 personas las que las integrarán, 51 personas más que en 2020. Estas personas deberán estar en el colegio electoral a las 8.00 de la mañana, recibirán una indemnización de 85 euros, contarán el sistema de protección de la Seguridad Social y, para hacer su trabajo, contarán con el apoyo de un manual y un vídeo explicativo. Además, se han designado 16.170 personas suplentes para las mesas electorales, 102 más que el año pasado. En todos los centros de votación habrá unas 1.450 personas representantes de la administración pública. Su trabajo es prestar apoyo y controlar la jornada electoral y el posterior escrutinio. Igualmente, en los centros de votación habrá unos 1.750 interventores e interventoras en representación de los partidos, coaliciones y agrupaciones de electores. Además, durante toda la jornada trabajarán las 64 personas que integran las juntas electorales que contarán con el apoyo del personal que trabaja en la Administración de Justicia. Finalmente, otras 390 personas formarán parte del dispositivo técnico, tanto informático como audiovisual, desplegado para recoger la información y trasladarla a la ciudadanía a través de la web de seguimiento electoral y las comparecencias del vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka. Para estas elecciones se han impreso un total de 32.990 manuales de instrucciones para las personas que integran las mesas, así como 20.238.500 papeletas de votación, 685.500 menos que en 2020. También se han impreso 2.018.550 sobres de votación y 130.000 impresos de solicitud del voto por correo, 220.000 menos, también, por el voto rogado ya que estas personas no tienen que solicitar el voto por correo. CANDIDATURAS A las elecciones de este domingo concurren 14 partidos políticos, coaliciones o agrupaciones electorales frente a las 18 que lo hicieron hace cuatro años. La mayoría (10) concurren en los tres territorios históricos, pero hay uno que solo lo hace en dos y otras tres que solo concurren en un Territorio Histórico: el de Vizcaya. Como todos los años, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha un servicio de transporte para personas enfermas o con algún tipo de impedimento físico para poder acercarse a los centros de votación. Se trata de un sistema gestionado en colaboración con la DYA, Bide Laguntza Elkartea, que transportará a 105 personas desde su lugar de residencia hasta la mesa de votación. DIVERSIDAD FUNCIONAL Por otro lado, el Gobierno Vasco ha dado un "salto cualitativo" para favorecer la integración de las personas con diversidad funcional. Así, se pondrá en marcha, entre otras, un proyecto piloto dirigido a personas con diversidad funcional intelectual o dificultades de comprensión en ocho centros de votación de Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Bilbao y Barakaldo. Según lo dado a conocer, se instalará cartelería deambulatoria bilingüe en lectura fácil. Un equipo de personas expertas y validadoras de APNABI- Autismo Vizcaya se encargará, tras las elecciones, de elaborar un texto de conclusiones de la experiencia piloto para que el Gobierno Vasco pueda redactar una guía oficial para implantar este sistema en los futuros procesos electorales que se desarrollen en Euskadi. Además, el Gobierno Vasco ha producido y distribuido con la colaboración, también, de APNABI- Autismo Vizcaya un vídeo para explicar a las personas con diversidad funcional intelectual o con dificultades de comprensión cómo votar mañana. Asimismo, 66 personas (54 más que hace 4 años) votarán este domingo en braille. Por otro lado, el Gobierno Vasco ha revisado desde la perspectiva de género, todos los textos de los materiales y documentación que se están utilizando en manuales, papeletas, sobres, impresos, spots, cuñas, vídeos, etc. "Esta revisión ha permitido detectar y corregir numerosas expresiones inadecuadas, androcéntricas y que estaban perpetuando los roles de género tradicionales. Se ha sustituido el uso sexista del lenguaje por términos neutros e inclusivos de manera que, todo el material que se ha puesto a disposición de la ciudadanía es respetuoso con la obligación de las administraciones públicas de utilizar el lenguaje de una manera correcta", se ha destacado. Además, el Ejecutivo estrenará este domingo una nueva aplicación informática para la recogida, procesado y difusión de los datos de participación y escrutinio de resultados de las elecciones: HautesData. "Una herramienta propia, tecnológicamente muy avanzada, multicanal y que permitirá tener acceso a información pormenorizada que, hasta la fecha, no estaba disponible como, por ejemplo, los datos reales de participación por municipios", ha valorado el consejero Erkoreka. De este modo, toda la información que esta aplicación vaya recogiendo durante la jornada, tanto de participación como, después del cierre de los centros de votación, del escrutinio, se procesará y enviará a los canales de comunicación ciudadana establecidos por el 'Centro de Presentación de Resultados' instalado en Lehendakaritza. El escrutinio provisional comenzará a las 20.00 horas y está previsto que finalice para las 22.30. Además, cerca de 100 profesionales de los medios de comunicación trabajarán desde el "Centro de Presentación de Resultados" que se convertirá en un centro de prensa para informar sobre la jornada electoral.