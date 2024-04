Tres diseñadores canarios cierran los desfiles de semana de la moda nupcial de Barcelona

Barcelona, 20 abr (EFE).- Las firmas de moda nupcial de Canarias Pedro Palmas, Lucas Balboa y Ogadenia Couture han puesto el broche final a los desfiles de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), en la que diseñadores de vestidos de novia de todo el mundo han mostrado sus propuestas para la temporada de bodas 2025.

Pedro Palmas ha mostrado una línea de vestidos de novia propia de alfombra roja, con modelos de alta costura, así como otras propuestas con una de las tendencias más vistas esta semana: la de los vestidos de novia con faldas mini que dejan las piernas al aire.

Más tradicional, con característicos tocados y sombreros llenos de artesanía como complemento inesperado para las novias, ha sido la colección de Ogadenia Díaz, tras Ogadenia Couture.

Y el trío canario lo ha cerrado Lucas Balboa, con su línea de trajes para el novio llenos de color, brillo y fantasía, para los que no quieren ser los segundones de la boda en términos de estilo.

El último día de desfiles también ha mostrado la propia colección nupcial del televisivo Randy Fenoli, del programa de EEUU 'Say yes to the dress', quien esta noche ejercerá de maestro de ceremonias en los galardones de esta bridal que todo apunta premiarán la colección de la firma bilbaína Sophie et voilà.

Atrás quedarán cuatro días de pasarelas con 37 firmas y diseñadores que empezaron con las colecciones de los ya veteranos Jesús Peiró, Yolancris e Isabel Sanchís, y a los que siguieron el talento emergente femenino de Andrea Lalanza y Olga Macià.

El gran nombre internacional de esta bridal fue Giambattista Valli, quien se estrenó el jueves en La Llotja de Barcelona con un desfile 100 % nupcial, con su particular impronta de alta costura.

También apostó por la maestría de cortes arquitectónicos y patrones limpios y etéreos la firma líder española, Pronovias, que por primera vez se mostraba al mundo con la nueva colección 'Atelier' tras el cambio de dirección y bajo la dirección creativa de una veterana de la casa, Anna Ramírez.

En paralelo a los desfiles, tiene lugar hasta este domingo la feria de comercial de moda nupcial, cita a la que han acudido más de 400 marcas de 80 países distintos -un 15 % más que en la edición 2023- cerrando pedidos con clientes para 2025.

La organización calcula que esta semana de la moda nupcial deja 6,5 millones de euros en la capital catalana.

Solo en España, potencia del sector en todo el mundo, se fabrican unos 920.000 vestidos de novia al año, un 80 % de los cuales se destinan a la exportación y la facturación global de las empresas de moda bridal españolas es de 1.350 millones de euros (vestidos de novia, trajes novio, fiesta, calzado y complementos). EFE

lmi/fl/jlg