Pradales llama a "bogar todos a una" con PNV para "no ir para atrás" y avisa de que "es el momento de la verdad"

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado este viernes en el mitin de cierre de campaña de su partido ante centenares de militantes reunidos en el Arenal bilbaíno, a "bogar todos a una" con PNV para "no ir para atrás" y ha avisado de que "es el momento de la verdad", para dar el voto a la formación jeltzale. Pradales ha comenzado su intervención aclarando a sus seguidores, que le preguntan insistentemente por su estado de salud, --tras haber sido atacado el pasado martes con spray de pimienta por un individuo cuando el candidato acababa de participar en un mitin en Barakaldo--, que se encuentra "bien, fuerte" y el domingo tanto él como Euskadi estarán "mejor". En el mitin también han hecho uso de la palabra el Lehendakari, Iñigo Urkullu; la presidenta del Parlamento Vasco y cabeza de lista por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria; y el cabeza de lista por Álava, Joseba Díez Antxustegi, para cerrar el acto el presidente del EBB, Andoni Ortuzar. También han asistido al acto Uxue Barkos, expresidenta de Navarra y senadora de Geroa Bai, coalición en la que se integra el PNV, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y una representación de Coalición Canaria encabezada por Carlos Alonso. "Salimos a ganar con ilusión para llevar la trainera de Euskadi a un futuro mejor", ha dicho Pradales tras ser recibido con fuertes aplausos y gritos de '¡Ari, Ari, Ari, Imanol lehendakari!". "Estamos en la txanpa final y casi vemos la meta. Esto es cosa de dos. Por eso os necesito bogando a una en la trainera, quedan aún unos pocos metros para la meta, la estamos viendo", ha animado. Por ello, ha instado a sus simpatizantes a avanzar "por la persona que tenemos al lado, por soñar sin límites". "Tenemos que montar aún a más gente en nuestra trainera, coger la última ola para llevar la trainera de Euskadi a un futuro mejor y para poder levantar los remos este próximo domingo. Salimos a ganar, ¡claro que sí!, con ilusión", ha destacado. El aspirante a la lehendakaritza ha rememorado el camino que le ha traído hasta el cierre de campaña de El Arenal. "Cuando empecé este recorrido difícilmente podría imaginar vivir todo lo que he vivido. Sinceramente, recordaré para siempre esta oportunidad que he tenido de conocer mejor Euskadi. Hemos recorrido miles de kilómetros conociendo todos los rincones de este País y difundiendo nuestra propuesta. Ha sido un honor para mí", ha dicho. Tras dar las gracias por la acogida que les han hecho en todas partes, ha agradecido también su labor y compromiso a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible la campaña del PNV. "¡Gracias por estar ahí siempre! ¡Por remar con nosotras y nosotros!", ha manifestado. Por otro lado, ha tenido unas emotivas palabras de recuerdo para su padre fallecido. "Sin su ejemplo y compromiso, hoy no estaría aquí. Aita, sabes que te echamos muchísimo de menos en casa, estoy orgulloso de ser vasco y de pertenecer al PNV, orgulloso de la Euskadi que tenemos. Espero haber protegido tus enseñanzas, tu legado y espero que este domingo, estés donde estés, seas tan feliz como en cada uno de los Alderdi Egunas que vivimos juntos. ¡Eskerrik asko, aita!", ha dicho Pradales visiblemente emocionado, lanzando un beso al cielo. URKULLU Por su parte, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recordado que el 15 de diciembre de 2012 comenzó su recorrido al frente del Gobierno Vasco con su jura junto al Árbol de Gernika. "Nunca habría imaginado mayor honor. Mi reconocimiento y agradecimiento a la sociedad vasca. Hemos vivido momentos de gran dificultad, pero ante la adversidad hemos respondido y hecho grandes cosas que hoy ponemos al servicio de Euskadi. Defendamos con orgullo todo lo que hemos conseguido juntos, juntas, y sigamos adelante con ilusión y compromiso", ha pedido. Asimismo, ha destacado que "gracias al trabajo de todo un Pueblo, hoy Euskadi mira a los ojos de los países más avanzados de Europa y del mundo". "Esta Euskadi es la mejor Euskadi de nuestra historia y mantenemos la ambición y la ilusión por seguir mejorando y avanzando", ha subrayado. Además, ha tenido unas palabras de agradecimiento para la militancia jeltzale y ha afirmado que es un "orgullo" formar parte de ella. También se ha referido a las personas que más cerca ha tenido en su recorrido al frente del Gobierno Vasco: sus consejeros y consejeras, sus colaboradores y su familia. "Me habéis mostrado compromiso, lealtad, cercanía y generosidad. Lo habéis dado todo. Estoy orgulloso de todos vosotros y vosotras", ha dicho. TEJERIA La cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria, ha manifestado sentirse orgullosa de "pertenecer al partido que ha liderado este pueblo, al partido que cree en Euskadi, que ama y que confía en Euskadi". "Porque lo nuestro es Euskadi; nuestra prioridad es Euskadi, las vascas y los vascos; nuestro objetivo es su bienestar y la libertad de Euskadi y todas y todos los que aquí vivimos", ha resaltado. En su intervención, la candidata a presidir el Parlamento Vasco ha incidido en lo "mucho que nos jugamos" en estas elecciones. "Nos jugamos que Euskadi siga avanzando o que retroceda; elegir entre democracia o imposición, entre libertad o control. Si quieres que gobierne el PNV, si quieres que Imanol Pradales sea Lehendakari, hay que votar PNV", ha remarcado. Para concluir, ha invitado a los votantes indecisos a que, "desde la crítica y la exigencia, formen parte del equipo que va a hacer que Euskadi siga adelante". ANTXUSTEGI En la misma línea, el cabeza de lista del PNV por Álava, Joseba Díez Antxustegi, --al que Ortuzar ha definido como la revelación de la campaña-- ha señalado a los presentes: "el domingo no votes al que decide. ¡Decide tú!", para realizar un último llamamiento a la participación en la jornada electoral del 21 de abril. Tras mostrarse convencido de que la sociedad vasca sabrá valorar las propuestas del PNV para afrontar los retos de futuro de Euskadi, ha agradecido a la afiliación y a los simpatizantes el "calor" recibido durante estos 15 días de campaña en los que ha recorrido pueblo a pueblo la geografía alavesa y barrio a barrio Vitoria-Gasteiz.