Panenka repite su mítico gol de penalti en Fuengirola

Alberto Fuentes

Málaga, 20 abr (EFE).- El exjugador Antonín Panenka, recordado por su mítico penalti que hizo a Checoslovaquia campeona de Europa en 1976, replicó este sábado ese lanzamiento en un partido entre veteranos de Eslovaquia contra la Asociación de Veteranos de Fuengirola en el estadio Santa Fe de Los Boliches, último equipo de Juan Gómez 'Juanito'.

Es el precursor de la técnica de lanzamiento más imitada de la historia del fútbol y tiene un aura que atrae a amantes del fútbol. Quedó demostrado en Fuengirola, aunque al propio protagonista "le da pena" ser recordado únicamente por aquel penalti ante el portero alemán Sepp Maier.

Antonín Panenka (Praga, 2 de diciembre de 1948) acompañó este sábado a la selección de veteranos de Eslovaquia hasta el municipio malagueño de Fuengirola para un amistoso contra la Asociación de Veteranos de Fuengirola, recientes campeones de España, en una jornada que marca el punto de partida una fraternización malagueño-eslovaca a través del binomio turismo y deporte.

El exfutbolista atendió a los medios presentes: "Cada uno tiene su estilo, lo importante es marcarlo. Me gusta mucho que se me reconozca por el penalti, es una alegría y un orgullo, pero por otra parte es una pena que solo se me recuerde por eso y no por lo que hice en mi carrera", desveló.

Panenka tuvo una carrera contrastada como internacional con la extinta Checoslovaquia, donde se alzó con la Eurocopa en 1976 y consiguió un tercer puesto en 1980. Además, participó en el Mundial de España 1982, donde fue el autor de los dos únicos goles de su selección en el torneo. Curiosamente, fueron de penalti, aunque sin ejecutar su curiosa técnica.

Esta consiste en darle un toque sutil al balón para elevarlo por encima del portero, esperando que se venza a uno de sus lados. Cuenta que dicha técnica la tenía preparada "desde hacía dos años".

Por tanto, cuando llegó el momento de lanzar el quinto de la tanda de la final ante Alemania en 1976, no lo dudó: "Tiré 30 veces ese penalti y solo fallé una vez. Pero aquel penalti fue crucial, muy importante para mí".

Antonín también comentó que sigue el fútbol de España con interés y especialmente le atraen "Real Madrid y Barça", aunque no tiene un favorito. "Tienen diferentes estilos de juego. En general, el fútbol español está a otro nivel", añadió.

48 AÑOS DESPUÉS

Con su inconfundible bigote, vestido con pantalón corto blanco y una camiseta roja estilo retro de Checoslovaquia con el dorsal '7', Antonín cogió el balón y lo colocó en el punto de penalti.

Antes, los defensas Karol Dobias y Ladislav Jurkemik, también miembros de la plantilla de la selección checoslovaca campeona de Europa, anotaron sus lanzamientos y el marcador se fue hasta el 3-3.

Como en aquella final contra Alemania, el gol significaba la victoria. Con la tranquilidad de tener 75 años, Panenka cogió carrerilla, como en sus tiempos de centrocampista goleador (75 tantos en 150 partidos con el Rapid de Viena y 17 con la selección), y se la picó a Julio Osuna, portero y presidente de la Asociación de Futbolistas Veteranos de Fuengirola.

Osuna, antes de vencerse a su izquierda, lo interrumpió para pedirle una foto. Panenka accedió amablemente, como con las decenas de personas que le mostraron admiración, y después marcó el penalti a su manera y lo celebró levantando los brazos, como si viajara en el tiempo 48 años atrás.

Este partido homenaje fue impulsado por el Ayuntamiento de Fuengirola, con la colaboración en la organización de la embajada de Eslovaquia en España y la propia Asociación de Veteranos, que cuidó hasta el detalle de que el balón que utilizara Panenka fuese el modelo Adidas Telstar que se usó en la Eurocopa de 1976.

El partido, que acabó con victoria eslovaca por 2-4 y con la tanda resuelta al método Panenka con 4-3, continuó con un tiempo extra de comida y fiesta en la Peña Bolichera, a ritmo de canciones del país centroeuropeo mezcladas con comida española, desde paella y fideuá hasta gambas o jamón.

“Queremos que este partido internacional pueda servir un poco como recuerdo de la importancia que tuvo el fútbol en Fuengirola", decía días antes el presidente de la Asociación de Futbolistas Veteranos de Fuengirola, Julio Osuna. El homenaje a Panenka y su momento desde los once metros quedará en la memoria de los fuengiroleños para siempre. EFE

