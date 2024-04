Otxandiano dice que el "cambio ya está aquí" y lograrán el domingo "los mejores resultados" de su historia

El candidato a Lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado que el cambio que defienden "ya está aquí", y se ha mostrado convencido de que este próximo domingo en las elecciones vascas van a lograr "los mejores resultados" de su historia. "Este domingo Álava, Bizkaia y Gipuzkoa van a manifestar ese deseo de cambio y yo no voy a fallar a esas expectativas, a ese deseo de cambio", ha remarcado. Otxandiano ha realizado estas manifestaciones en el cierre de campaña electoral de EH Bildu que se ha desarrollado en la Plaza Nueva de Bilbao, donde han participado también el coordinador general, Arnaldo Otegi, y la candidata por Bizkaia, Oihana Etxebarrieta, junto al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, y el ministro de finanzas del norte de Irlanda, Conor Murphy. En su intervención, Otxandiano ha manifestado que EH Bidu decidió afrontar estos comicios sin "optar por el regate corto, por la política convencional" para hacer "escenificaciones y tergiversar" las propuestas del adversario. Según ha subrayado, decidieron coger el "camino más difícil" y hacerse cargo del "momento histórico que se vive". "Decidimos estar a la altura del momento y elevar el nivel de debate político", ha añadido. Además, ha celebrado que su apuesta por elevar el nivel del debate político, hacer un "diagnóstico sincero" y plantear una visión "a medio y largo plazo" con una "política de altura", ha sido "acertada". En su opinión, hoy "nadie niega" que existe un problema en Osakidetza, mientras que hace unos meses "era un mero cambio cultural" y "nadie niega que haya un problema con la vivienda", cuando "antes ponían excusas y se hablaba de conspiraciones". "Hoy nadie niega la necesidad de un cambio en estos tres territorios. Por lo tanto, hemos logrado poner en el centro del debate nuestra mirada política. Esa mirada es hoy sentido común en el debate político en esta parte del país. Eso es lo que hemos adelantado y a eso se le llama liderazgo intelectual y moral", ha resaltado, para añadir que "hoy la mirada de la izquierda soberanista es hegemónica en el debate político en estos tres territorios". En esta línea, ha insistido en que "nos encontramos en un momento nuevo" y ha destacado que "humildemente" pueden decir que "el cambio ya está aquí". Según ha apuntado, es "un cambio sociológico", que "se nota en las miradas de la gente, en las expectativas, en las prioridades del debate político". "El cambio es esperanza, es ambición, es pasión, es juventud, es esta plaza llena, es vuestra sonrisa. El cambio ya está aquí, ya se ha producido en gran parte", ha manifestado. Para el aspirante abertzale a la Lehendakaritza, hoy la izquierda soberanista "representa un proyecto de futuro" y EH Bildu representa "mejor que nadie el deseo de cambio de la sociedad". "El cambio es un futuro mejor y el cambio es ahora. Este domingo Álava, Bizkaia y Gipuzkoa van a manifestar ese deseo de cambio y yo no voy a fallar a esas expectativas, a ese deseo de cambio", ha reiterado. Por otra parte, se ha referido a quienes "asumiendo la necesidad del cambio", quieren "seguir haciendo lo mismo de hasta ahora". Según ha asegurado, "existe esa tentación" y, por eso y "para que ese cambio se produzca", EH Bildu tiene que sacar este domingo "los mejores resultados de su historia". "Este domingo, la izquierda soberanista vasca, la izquierda independentista vasca, va a alcanzar los mejores resultados de su historia. Y para eso, cuento contigo", ha dicho a sus simpatizantes. ARNALDO OTEGI Por su parte, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha indicado que durante la campaña electoral han tratado de "elevar el debate político, que buena falta le hace al país visto lo visto" y, además, han aportado "pequeñas revoluciones creativas a la actividad política en el país". Asimismo, tras señalar que EH Bildu hace una lectura diferente de los resultados electorales, "más allá del partidismo y de las siglas políticas", ha destacado que estas elecciones van a convertir el Parlamento vasco en "inmensamente soberanista e independentista", con un "mayoría de izquierda". A su juicio, el mandato popular es ese y ha destadado que lo que tienen que hacer es, no solo recogerlo, sino "aplicar ese mandato". Ha recordado que EH Bildu está insistiendo "en la gobernanza colaborativa" y ha indicado que tienen las "manos tendidas" y ofrecen una "política de alianzas abiertas para hacer frente a los problemas graves que tiene este país". Otegi se ha preguntado si alguien piensa que "los mismos que nos han traído hasta aquí van a hacer algo diferente". "¿Por qué alguien piensa que los que han llevado Osakidetza a la precariedad, a degradar los servicios públicos, ahora van a hacer lo contrario? ¿Por qué alguien piensa que los neoliberales de libro van a hacer ahora políticas sociales más buenas?", se ha preguntado. El dirigente abertzale ha contestado que serán "los mismos haciendo lo mismo o EH Bildu liderando el cambio que exige la mayoría social de estos tres territorios". "Y no hay más", ha apuntado. Según ha precisado, se debe reflexionar sobre en manos de quién se quiere dejar el futuro del país y ha indicado que "ellos quieren dejar el futuro de los hijos y nietos en el Estado español, en el Estado francés y en los mercados". "Eso sí que es una aventura. Y entonces la elección es muy clara, dejar el destino de nuestros hijos e hijas y nietos y nietas en manos del mercado y de las élites económicas, o en manos de una administración pública nacional vasca honesta que garantice todos y cada uno de sus derechos", ha afirmado Otegi, que ha bromeado sobre "¿cómo se va a dejar el futuro en manos de quien ha protagonizado un spot junto a una vaca?", en referencia al candidato del PNV a Lehendakari, Imanol Pradales. Según ha defendido, la izquierda que suma se llama EH Bildu y "lo demás es sectarismo" y, por ello, ha llamado a apoyar la lista que "puede ser hegemónica en estas elecciones, a fortalecer a la izquierda independentista". Otegi ha indicado que hoy son "sirimiri", seguramente el domingo serán "lluvia" y algún día cree que podrán "llegar a ser mar" y se conseguirá "aunando voluntades". En su discurso, se ha dirigido a los abertzales que no encuentran en el PNV "su ambición en términos nacionales", a los que ha dicho que no les pide el voto para EH Bildu, sino para "la vieja nación vasca", para que sea posible también la suma y el trabajo entre abertzales y eso "solo se puede producir si hay un liderazgo claro que tiene que ser compartido por parte de EH Bildu". Por ello, ha apelado a su sentido patriótico y abertzale, y ha añadido que solo habrá "suma entre abertzales y entre las izquierdas si Euskal Herria Bildu es la posición más firme y más sólida en estas elecciones". Otegi se ha mostrado convencido de que este domingo van a ser "la fuerza más importante del conjunto de Euskal Herria, con más distancia, sin dudar". En este sentido, ha recordado que en 2020 aspiraban a 300.000 votos y ahora aspiran "a un poquito más". "Vamos a ser más 400.000 votos que 300.000. Vamos a llegar a los 400.000 votos. Y en ese Parlamento vamos a estar mucho más cerca de 30 que de 20. Ahora somos 21", ha agregado.