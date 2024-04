Ortega Smith (Vox) afea a la "derechita acobardada" y la "izquierda rancia" que "reniegue de sus raíces cristianas"

El diputado nacional y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha defendido "la autenticidad de la España que no reniega de su historia y sus raíces cristianas" frente a "los complejos de una derechita acobardada" que "tiene miedo a molestar" y "una izquierda rancia que solo quiere imponer su totalitarismo". En declaraciones a los medios este sábado en Alcoi (Alicante), donde ha asistido a la Entrada de Moros y Cristianos de esta localidad, Smith ha hecho hincapié en que la fiesta es "la historia que sitúa a España en el presente". "Esto es cultura, fiesta y diversión, que es lo que la inmensa mayoría de los españoles y de todos los millones de personas que nos visitan cada año quiere encontrarse: la autenticidad de una España que sabe disfrutar y que no reniega de su historia y sus raíces cristianas", ha apuntado. "Venimos a levantar la bandera frente a aquellos que quieren borrar nuestra identidad nacional, nuestra cultura, aquellos que, de una manera o de otra, nos meten en un globalismo disolvente, diluyente, que pretende que desaparezca lo que significa España", ha afeado Smith. En este sentido, el diputado ha criticado "la invasión migratoria, la agenda 2030 y los globalismos internacionales que no entienden que cada nación, y especialmente España, tiene sus profundas raíces de cultura e historia". "La Entrada de Moros y Cristianos es una fiesta que trasciende al municipio de Alcoi porque defiende la cultura española con mayúsculas, sin complejos", ha recalcado, al tiempo que ha resaltado que "se recuerda probablemente el hecho histórico más importante de la nación que es la reconquista frente a la invasión musulmana". "Hay que recordar el valor, la nobleza y lealtad de la historia que nos sitúa hoy en el presente", ha continuado. "España se construyó con la cristiandad, con sus valores y con la defensa de unos principios que nos hicieron grandes en la historia y, eso es lo que venimos a reivindicar aquí, en esta preciosa ciudad de Alcoi", ha apuntado. "SEÑA DE IDENTIDAD DE LA COMUNITAT VALENCIANA" Por su parte, el vicepresidente primero de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, ha incidido en que desde la Conselleria de Cultura van a "promocionar y estar al lado del pueblo de Alcoi porque es una de las señas de identidad" de la Comunitat Valenciana. "Estamos haciendo una inmensa labor desde la Conselleria para seguir promocionando la riqueza cultural de nuestra tierra", ha recalcado, y ha añadido que "es su obligación estar junto a todos los festeros" y "apoyar, promocionar y estar al lado de Alcoi". En este contexto, el diputado de Vox en Les Corts, José Muñoz Salvador, ha manifestado que es una "fiesta internacional, ya que miles de visitantes de la Unión Europea y de otros países vienen a disfrutar del badaje y cultura de las entradas con la marcialidad de los cristianos y del capitán cristiano".