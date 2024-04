Morant asegura que el Gobierno "se sentará" con PP y Vox para pedirles que "rectifiquen" la ley de 'concordia'

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que el Gobierno central "se sentará" con PP y Vox para pedirles que "rectifiquen" y "desistan en este intento de destrucción de los derechos de los valencianos y valencianas", que, a su juicio, supone la proposición de ley de 'concordia'. "Para nosotros hablar de la reparación de las víctimas de la dictadura y del franquismo es un derecho reconocido por los derechos humanos, reconocido a nivel internacional, reconocido por Europa, por tanto aquí lo que está se infligiendo son los derechos humanos de las víctimas de la dictadura", ha sostenido Morant este sábado, en declaraciones a Europa Press durante la Entrada de Moros y Cristianos de Alcoi (Alicante). En este sentido, ha recalcado que su "trabajo" como "oposición constructiva" es "evitar que destruyan los derechos" y ha remarcado que "este blanqueo del franquismo no cabe en la sociedad actual". "En este país hemos llegado demasiado tarde, estamos hablando de que todavía estamos exhumando y devolviéndole a sus familiares a personas que fueron fusiladas hace 84 años. Ya no hemos llegado a los hijos de estas personas, estamos llegando muchas veces a los nietos", ha continuado. "Desaparecen con esta derogación de la ley los bancos de ADN", ha denunciado, al tiempo que ha lamentado que "solo se ha sido capaz de reconocer 200 cuerpos con el banco de ADN, de manera que se ha llegado tarde". "Lo que no podemos hacer es parar ahora", ha apuntado. Morant ha alertado de que las otras cuatro proposiciones de ley "reducen la capacidad de control de la administración por parte de la ciudadanía, reducen la transparencia, vuelven a atacar la libertad de expresión y la libertad informativa de la radiotelevisión valenciana y también, y muy importante, quieren sacar de nuevo el valenciano, que es una lengua oficial aquí en la Comunitat Valenciana, de las escuelas".