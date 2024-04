Mazón defiende las cinco leyes de PP y Vox: "Seguimos avanzando y cumpliendo con nuestro programa del cambio"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido de nuevo las cinco proposiciones de ley presentadas por el PP y Vox (Libertad educativa, À Punt, Transparencia, Concordia y Antifraude), que esta semana han recibido luz verde a su primer trámite parlamentario, la toma en consideración, y ha valorado que con ello el Gobierno valenciano "sigue avanzado y cumpliendo con nuestro programa del cambio". En declaraciones a los medios este sábado en Alcoy (Alicante), donde ha asistido a la Entrada de Moros y Cristianos de esta localidad, el jefe del Consell ha hecho hincapié en que, con estas cinco leyes, "seguimos hablando de concordia y de libertad para todos por igual". En este punto, ha recalcado que el Gobierno valenciano --integrado por PP y Vox-- no quiere "dividir a la sociedad", sino "juntarla" con "mensajes de libertad y participación para todos". "En eso avanzamos, con una agenda muy importante: seguimos bajando los impuestos, abriendo la libertad educativa, con libertad de elección ahora también para la educación de 0 a 3 años, algo que nunca había ocurrido", ha resaltado. Por todo ello, Mazón ha celebrado que la Comunitat Valenciana "sigue avanzando en el cambio, con los brazos abiertos", y ha asegurado que la sociedad "ya no quiere prejuicios ni divisiones entre unos y otros", sino "encuentro". Y ha puesto el "encuentro de moros y cristianos" de este sábado en Alcoy "como símbolo" de "lo que significa el encuentro de una sociedad que ya no distingue entre moros y cristianos", sino que quiere que "todos vayamos juntos" y que "todos nos entendamos un poquito". "De eso va la concordia", ha apuntado.