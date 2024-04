Fernández (PP) defiende la "tolerancia cero" con la ocupación ilegal en Cataluña

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha defendido este sábado la "toleracia cero" con la ocupación ilegal en Cataluña y ha criticado la gestión en esta materia de sus rivales en los comicios del próximo 12 de mayo. "Nosotros ni relativizamos ni engañamos a nadie; tenemos clarísimo que con la ocupación, tolerancia cero", ha declarado Fernández en un acto de los populares sobre seguridad y ocupación en la plaza D'Adrià de Barcelona. En este sentido, ha arremetido contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el expresidente y candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont; el candidato del PSC, Salvador Illa, y la exalcaldesa y líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, a quienes ha tachado de "gobernantes irresponsables" que, a su juicio, acostumbran a relativizar la ocupación ilegal. "Si a Colau, Illa, Aragonès, Puigdemont y compañía les gustan tanto los 'okupas', que los metan en su casa, pero las nuestras que las dejen tranquilas", ha añadido. Fernández ha asegurado que los 'okupas' ilegales, en la mayoría de casos, "se incardinan en mafias perfectamente organizadas" y ha asumido su compromiso contra ellos. "Sin seguridad no hay libertad y sin propiedad no hay democracia", ha aseverado Fernández, que a su vez ha llamado a crear una oficina de antiocupación y a dotar a las comunidades de propietarios de los instrumentos necesarios para, textualmente, expulsar al 'okupa' que altera la convivencia. Por su parte, el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha expresado que la respuesta frente a la ocupación tiene que ser "la contundencia policial", aunque ha afirmado que hay una parte de la población que por problemas económicos no puede pagar el alquiler o la hipoteca y ha asegurado que cuentan con el apoyo de los servicios sociales en Badalona. IMPUESTO DE SUCESIONES Asimismo, Fernández ha prometido suprimir el Impuesto de Sucesiones si ganas las elecciones, algo que no permiten en "ninguna de las comunidades autónomas en las que el PP gobierna". "Al drama y la tristeza que supone perder a tus progenitores no puede sumarse que te machaquen a impuestos por recibir la herencia que legítimamente tu familia ha trabajado toda su vida", ha criticado Fernández.