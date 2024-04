Feijóo pide el voto a los 'jeltzales' "no independentistas" y a los socialistas "avergonzados" con el actual PSOE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto de los "muchos" simpatizantes del PNV "que no son independentistas" y de aquellos socialistas "avergonzados" con la actual política del PSOE para que el Partido Popular resulte "decisivo" en el futuro político de Euskadi tras las elecciones al Parlamento Vasco de este próximo domingo. Feijóo, que ha acompañado este viernes al candidato del PP a lehendakari, Javier de Andrés, en el cierre de campaña de esta formación en Vitoria-Gasteiz, ha reiterado sus críticas al Partido Socialista por sus acuerdos con EH Bildu. De esa forma, ha denunciado el "cinismo" del PSE-EE, así como del PNV, por "hacerse los ofendidos" después de que el candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, haya evitado calificar a ETA como organización terrorista en una reciente entrevista radiofónica para asegurar que fue un "grupo armado". El líder del PP ha reprochado al Partido Socialista que ahora "se rasgue las vestiduras como los fariseos" por la posición de EH Bildu ante el terrorismo, cuando "gracias a ellos están en el Gobierno" y son sus "socios preferentes" en el Congreso. "Se llevan las manos a la cabeza y dicen cómo se puede votar a Bildu. Queridos amigos, los habéis blanqueado durante años y ahora les tenéis miedo", ha afirmado, tras lo que ha destacado que el PP "nunca les hemos tenido miedo y les hemos combatido con la verdad". "COMPROMISO CON LA LIBERTAD" En este sentido, ha manifestado que "el PP Vasco ha acreditado un compromiso con la libertad, con el progreso de esta tierra que ningún otro partido puede acreditar". Alberto Núñez Feijóo ha añadido que los 'populares' de Euskadi han pagado "el precio más alto" por mantener esta posición, pero ha advertido de que "nunca pagaremos el peaje a Bildu mientras no pidan perdón, reconozcan sus disparates y no colaboren para esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA" pendientes de aclarar. El máximo responsable del PP ha asegurado que, cuando "la mayor parte de los partidos van a bajar" en las elecciones del domingo, el PP "va a crecer sin vender su alma". "El Partido Popular es el único partido que está en las elecciones y no se disfraza de nada. Vamos a cara descubierta, vamos con nuestros principios y con nuestros argumentos intactos; y vamos con un programa de progreso y de prosperidad para esta tierra", ha añadido. PNV Y PSE, "DESFONDADOS" De esa forma, ha asegurado que, mientras el PP llega al final de esta campaña "en forma", a otros partidos estos días previos a las elecciones "se les han hecho eternos". En el caso de EH Bildu, ha manifestado que "se le empiezan a saltar las costuras del disfraz de democrático", y el PNV y el PSE-EE "están desfondados, viendo cómo Bildu parece que está subiendo y ellos parece que están bajando". "El PSOE de Sánchez lleva años blanqueando a Bildu, diciendo que son progresistas. Ahora resulta que el progreso consiste en ser de Bildu, ese es el progreso para el PSOE", ha añadido, tras lo que ha manifestado que "si algunos socialistas levantaran la cabeza, se avergonzarían" de su política actual. Feijóo ha criticado que, después de asegurar que "es fantástico que Bildu esté en las instituciones" y que los pactos con la coalición soberanista "mejoran la vida" de los ciudadanos, en estos últimos días de campaña los dirigentes socialistas "han cambiado de opinión" y dicen que EH Bildu "no tiene planteamientos democráticos" y que "no van a pactar con ellos" para la conformación del futuro Gobierno Vasco. El presidente del PP ha acusado al PSOE de no tener "un mínimo de vergüenza, ni en Euskadi ni en el conjunto de España", al mantener ahora este discurso cuando "han pactado todo y más con Bildu". En este contexto, ha afirmado que el PP "es la garantía de que ni Bildu va a gobernar, ni vamos a aceptar que nos impongan su moral y su ética". En esta línea, tras criticar también al PSOE por asumir "la política económica de la izquierda más populista y más sectaria", ha destacado que el PP también es "una garantía para la economía". Núñez Feijóo ha señalado en este punto que "ahora la Unión Europea acepta" lo que el PP mantuvo respecto a la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno central, al advertir de que esta reforma conlleva "un agujero de 12.000 millones de euros". "EL MONSTRUO" DE EH BILDU Además de sus críticas al Partido Socialista, el dirigente del PP ha lanzado duros reproches al PNV, al que, como ha hecho con el PSOE, ha acusado de llevar años "blanqueando" a EH Bildu para ahora "asustarse" y "meter miedo con el monstruo que ahora ellos han alimentado". Por ese motivo, ha considerado que en estas elecciones "hay tres maneras de votar a Bildu". "Una directa, votando a la papeleta de Bildu; otra encubierta, votando al PSE-EE; y otra aplazada, votando al PNV", ha añadido. El presidente del PP, por el contrario, ha indicado que "solo hay una manera de votar contra Bildu, que es votar a favor del Partido Popular de Euskadi". "Solo hay una manera de mirar hacia adelante sin que Euskadi se humille ante el pasado que tuvo que sufrir, que es el Partido Popular. Solo hay una manera de que Euskadi desarrolle su autonomía y no un programa secesionista, que es votar a un partido constitucionalista, autonomista y foralista, como el Partido Popular; y solo hay una manera de que Euskadi no caiga en el enredo ideológico y en la fractura social: el Partido Popular". En este punto, ha llamado a que "toda la fuerza constitucionalista y estatutaria de Euskadi concentre el voto en el Partido Popular", para que este sea "decisivo" tras las elecciones del domingo. Con ese fin, se ha dirigido a aquellos socialistas que "celebraron" el acuerdo entre el PSE-EE y el PP que llevó al socialista Patxi López a la Lehendakaritza para pedirles el voto por el PP. También ha reclamado el apoyo de "todos los votantes del PNV que no son separatistas". "Hay mucho votante del PNV que no es independentista, mucho votante del PNV que no es separatista", ha afirmado.