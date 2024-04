Espanyol y Andorra examinan sus urgencias en la final del Stage Front Stadium

Barcelona/Andorra, 20 abr (EFE).- El Espanyol y el Andorra afrontan una final este domingo, a las 14:00 horas, en el Stage Front Stadium, ya que el anfitrión pelea por asentarse en la zona de ascenso directo y el cuadro visitante, penúltimo, insiste en salir de la zona roja de la clasificación y amarrar la permanencia.

El conjunto blanquiazul asume que no puede fallar en casa en la recta final. De todos modos, no baja la guardia ante un rival que, según el vestuario periquito, presenta un juego que no es acorde a su posición. Además, la llegada del nuevo técnico, Ferran Costa, hace tres semanas plantea algunas incógnitas sobre su estilo.

El Espanyol puede presumir de mejores sensaciones en sus últimos compromisos ligueros. Desde que Manolo González se hizo cargo del cuadro catalán, ha firmado dos victorias y tres empates y ha dejado la portería a cero en tres ocasiones a base de un fútbol más ofensivo que su predecesor, Luis Miguel Ramis.

Por otra parte, el entrenador blanquiazul no podrá estar en el banquillo debido a la sanción de dos partidos que recibió en la anterior jornada liguera. El preparador está convencido de que los futbolistas y el resto de técnicos están perfectamente capacitados para sacar el duelo adelante sin su figura sobre el terreno.

Además, el Espanyol se quedan sin el central uruguayo Leandro Cabrera, sancionado, mientras que el delantero Keita Balde es seria duda por problemas físicos. El centrocampista Edu Expósito es baja al estar lesionado de larga duración. La convocatoria se conocerá pocas horas antes del choque.

El Andorra, por su lado, afronta esta jornada tras caer 0-2 contra el Eibar y perder por lesión a Diego Alende. El defensa central gallego se perderá lo que resta de temporada. Christos Almpanis y Martí Vilà han participado con normalidad en los entrenamientos de la semana y están disponibles.

En la primera vuelta, los dos equipos, con diferentes técnicos, empataron a 1 con gol de Diego Pampín en propia puerta y del jugador formado en el Espanyol, Iván Gil. Entonces dirigían a sus bloques Eder Sarabia y Ramis. Ahora, ambos conjuntos están entrenados por dos ex de Segunda RFEF: Ferran Costa y Manolo González.

De hecho, el Badalona Futur equipo dirigido por el primero y el Espanyol B comandado por el segundo ya se enfrentaron esta temporada con 1-0 a favor del Espanyol B y se repitió el mismo resultado en la segunda vuelta, pero con un triunfo badalonés.

Esta será la primera vez que el FC Andorra visite en partido de Liga al Espanyol. Los tres únicos precedentes de estos equipos pertenecen a la Copa del Rey. El último se disputó hace ya 40 años. Fue un 28 de noviembre del 1984 y la jornada correspondía a la vuelta de la segunda eliminatoria.

Los catalanes, dirigidos por Xabier Azkargorta, se impusieron por 1-0 con un gol de Michel Pineda. El partido se disputó en Sarrià. En los otros encuentros, el Espanyol se impuso en la 1978-79 por 3-1 con tantos del argentino Severiano Pavón y doblete de Rafa Marañón y, por parte andorrana, de Antonio Esteve. El segundo precedente, en la 1982-83, terminó con triunfo por 2-0 (Lauridsen y Orejuela).

El duelo presenta una rivalidad adicional, ya que el FC Andorra lo lidera en los despachos Gerard Piqué. El exjugador del Barça, que tiene confirmada su presencia en el palco del Stage Front Stadium, siempre envió mensajes a los periquitos y nunca fue recibido bien como jugador.

Alineaciones probables:

RCD Espanyol: Joan Garcia; Omar El Hilali, Sergi Gómez, Víctor Ruiz, Oliván; Aguado, Gragera; Jofre Carreras, Nico Melamed, Puado y Braithwaite.

FC Andorra: Nico Ratti, 'Petxa', José Marsà, Álex Pastor, Diego Pampín; Jandro, Sergio Molina; Iván Gil, Julen Lobete, Pombo; y Karrikaburu.

Stage Front Stadium. 14:00 horas.

Árbitro: González Díaz (comité asturiano). EFE

