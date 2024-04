Belarra ofrece a EH Bildu construir juntos "una gobernabilidad de izquierdas" frente a la "cultura corrupta" de PNV

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tendido la mano a EH Bildu para construir juntos "una gobernabilidad de izquierdas" y ha advertido que no se pueden cambiar las cosas en Euskadi con un PNV que tiene "una cultura corrupta" y cuyo 'modos operandi' es "el clientelismo". Ione Belarra ha participado esta tarde en el acto de cierre de campaña de Elkarrekin Podemos en Bilbao, acompañando a la candidata a lehendakari, Miren Gorrotxategi, en un acto en el Palacio Euskalduna en el que también han participado los cabezas de lista al Parlamento vasco por Álava, Juantxo López de Uralde, y por Gipuzkoa, David Soto, la coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, y la portavoz de Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Bilbao, Ana Viñals. En su intervención, Belarra ha llamado a la militancia de Elkarrekin Podemos a que este domingo, cuando se abran las urnas, "recuerden a todo el mundo que aquí no manda el PNV, manda la gente". Y por eso, ha añadido, "los vascos tienen que ir a votar, a decidir su futuro y a decidir una Euskadi más justa". Ione Belarra ha considerado "muy triste" que la campaña electoral el PSE-EE y EH Bildu "se estén peleando para ver quién gobierna antes con el PNV". "Me da pena, me lo esperaba del PSE-EE, pero no me lo esperaba de EH Bildu que, cuando hay tomar decisiones importantes, está demostrando que prioriza el eje de construcción nacional sobre los derechos de los vascos, y que cuando hay que elegir, deja a un lado los derechos sociales y prioriza el eje de construcción nacional", ha dicho. Al contrario, la dirigente de Podemos ha remarcado que Elkarrekin Podemos se presenta a las elecciones con "una prioridad absoluta, que son los derechos de los vascos", al tiempo que ha tendido la mano a EH Bildu para "construir juntas una gobernabilidad de izquierdas". Belarra ha asegurado que "es posible un gobierno de izquierdas en Euskadi", pero ha advertido que "solo hay un voto en estas elecciones que garantice ese gobierno de izquierdas". "Es triste que en unas elecciones, si votas al PNV, gobierna el PNV, esto te lo podías esperar, que si votas al PSE gobierna el PNV, pero es que si votas a EH Bildu, también gobierna el PNV", ha lamentado, para afirmar que "se puede ir más allá del PNV, no hay que resignarse, asumir que son ellos los que mandan y que no se puede hacer nada". También ha cuestionado que se puedan cambiar las cosas en Euskadi con el PNV, un partido cuyo 'modus operandi' es "el clientelismo y la corrupción". "¿A dónde vas a ir con un partido que es un corrupto, que tiene una cultura corrupta, que durante muchos años en este país si tenías el carnet del PNV eso garantizaba que tenías la vida solucionada?", se ha preguntado, para reiterar que "eso es clientelismo y corrupción". Por ello, ha animado a la militancia de Elkarrekin Podemos a convencer a la gente de que "votar seguro y fiable, de que dar un voto que sabes para qué es y a dónde va, es votar a Elkarrekin Podemos". PALESTINA Por otro lado, se ha referido al Consejo Europeo del pasado miércoles en el que se acordaron sanciones a Irán por su contraataque a Israel, "el mismo Consejo Europeo que ha sido incapaz de aplicar ni una sola sanción para pararle los pies a Netanyahu en seis meses de genocidio contra el pueblo palestino" y de "frenar la compraventa de armas a Israel, dinero de todos los europeos que está yendo directamente a financiar el asesinato indiscriminado de niños". "Nadie está siendo capaz de mover un solo dedo para pararle los pies a Netanyahu", ha censurado, para denunciar que "los líderes europeos, incluido Sánchez, agachando la cabeza, están enterrando nuestro proyecto europeo bajo kilos y kilos de hipocresía". Según ha asegurado, "se pueden hacer cosas, se puede actuar, se pueden suspender las relaciones diplomáticas con Israel, se puede evitar la compraventa de armas y se pueden aplicar sanciones como se ha hecho con Irán o se hizo con Putin, pero no quieren, porque nos han convertido, en una colonia de Estados Unidos". "Y como Israel es amigo de los Estados Unidos, no se le puede decir nada aunque se esté cargando toda la arquitectura institucional que construimos desde hace muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, para que nadie le volviera a hacer a nadie lo que le están haciendo a los palestinos", ha criticado. Belarra ha considerado necesario, "en un contexto internacional dificilísimo de avance de la guerra y avance de la extrema derecha, mantener las banderas de los derechos humanos y de la justicia social en pie", lo que, según ha advertido, significa "no adaptarse y no dejarse llevar por la corriente". Según ha defendido, "hay que ir más allá de los límites del Partido Socialista, pero para eso hace falta ruido". En ese sentido, ha asegurado que, "ahora, cada vez más gente se está dando cuenta de que con Podemos en el Gobierno del Estado se hacían cosas y ahora no". Tras lamentar que, ahora, "está en duda incluso lo más básico", Belarra ha garantizado que nunca se escuchará a una ministra de Podemos "defender el aumento del gasto". "Nunca escucharéis a una ministra de Podemos decir que España gasta poco en armamento, porque, como nuestra gente, sabemos perfectamente que todo el dinero que va a armamento y munición es dinero que no va a nuestra sanidad y a nuestra educación pública, a cuidar a nuestros mayores y a proteger a nuestros niños", ha reiterado, para asegurar que tampoco se va a ver a una ministra de Podemos "defender la colaboración público-privada, un eufemismo para defender la privatización de la sanidad".