Aragonès alerta de que si Illa es presidente el catalán "estará en peligro"

El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha alertado de que la lengua catalana "estará en peligro" si el primer secretario y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, es el próximo presidente, aunque está convencido de que no pasará. Según él, Illa no hace una defensa de la lengua catalana y ha renunciado a la inmersión lingüística, y "ahora abraza el modelo de trilingüismo que proponía Cs", ha dicho en una entrevista publicada este sábado por ElNacional.cat y recogida por Europa Press. Aragonès ha asegurado que el Govern ha incrementado los recursos destinados a la política lingüística, pero ha avisado de que necesitan que eso siga en el tiempo y cree que "ahora está en riesgo". También ha afirmado que no quiere una repetición electoral y espera que el escenario tras las elecciones catalanas sea lo "suficientemente claro" para evitarla. "Esperamos que el 12 de mayo el escenario sea suficientemente claro para que se pueda formar un gobierno y, déjeme decirlo, para que pueda continuar como presidente", ha aseverado. Tras ser preguntado por una posible repetición electoral, ha respondido que "por respeto a los electores" no se puede decir si pasará una cosa u otra. NO SERÁ VICEPRESIDENTE Asimismo, ha reiterado que no será "vicepresidente de un gobierno después de haber sido presidente", ya que, a su juicio, los presidentes representan la institución más allá del tiempo que ejercen el cargo. Sin embargo, ha dicho que seguirá comprometido con su proyecto político y con Cataluña "en cualquier circunstancia" y espera que siga siendo así desde la presidencia del Govern.