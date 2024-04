Sumar avisa al Gobierno que resignificar la comisaría de Vía Laietana debe implicar la salida de la Policía

Sumar ha avisado este viernes al socio mayoritario del Gobierno de coalición de que la resignificación de la comisaría de Vía Laietana, convirtiéndola en un lugar de memoria democratica debe implicar la salida de la Policía de la que es sede de su jefatura en Barcelona. Así lo han hecho los diputados de En Comú Aína Vidal y Gerardo Pisarello, un día después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunciara la transformación de este espacio tras reunirse con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Desde el ministerio avanzaron que la conversión de la que fue sede de la Brigada Político Social en el franquismo no iba a afectar a la Policía Nacional, pero el socios minoritario del Ejecutivo sostiene que este enclave debe utilizarse exclusivamente como museo y lugar de memoria. En un escrito registrado en el Congreso para conocer exactamente cuáles son los planes del ministerio de Ángel Víctor Torres, los diputados de En Comú recalcan que esa comisaria tiene un significado especial por haber sido el principal escenario de persecución política desde su creación en 1929 durante la dictadura de Primo de Rivera, y hasta la Transición. REUBIRCARLOS EN OTRAS DEPENDENCIAS "Allí se cometieron delitos de lesa humanidad, con detenciones arbitrarias por causas principalmente políticas, pero también por motivos de la orientación sexual, identidad de género, la militancia sindical, la vecinal, discriminación étnico-racial O por su compromiso con la lengua y la cultura catalana", agregan. En este contexto, preguntan al Gobierno si Interior reubicará las unidades y funciones policiales de la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía en otras dependencias del mismo cuerpo, qué calendario se maneja para su transformación en lugar de memoria y si comparte el Gobierno "la voluntad de impulsar una coordinación tripartita entre el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para gestionar el espacio de memoria". Al hilo del anuncio de Torres, también ERC ha reclamado al Gobierno "acciones tangibles", no sólo simbólicas, para reparar a los torturados en Via Laietana, ha insistido en el traspaso de la titularidad a la Generalitat y se ha interesado por cómo se sorteará la negativa de Interior a sacar a la Policía.