Santiago solo contempla el escenario de que IU mantenga su alianza con Sumar y concurran juntos en las europeas

El portavoz de IU y también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha asegurado este viernes en Córdoba que la formación no contempla, "en este momento, otro escenario distinto que ir a las elecciones europeas en las candidaturas de Sumar", y ello con el objetivo de que Manu Pineda revalide su cargo como eurodiputado. En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Santiago ha reaccionado así respecto a la decisión que adoptará IU sobre si integrarse o no en la candidatura, que se tomará en una reunión de la Coordinadora Federal, su máximo órgano ejecutivo, la semana que viene. Además, la formación trasladó a sus distintas federaciones a adoptar una postura de cara a esta cita interna, después del malestar interno por la oferta de Sumar de concederles el cuarto puesto de la lista a los comicios comunitarios, después de ambicionar durante la negociación el segundo puesto. Sumar presentará de cabeza de lista a la hasta ahora directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, mientras que los 'comunes' en la figura de Jaume Asens ostentarán el segundo puesto. Compromís tendrá la tercera plaza y elegirá a su representantes este sábado mientras que Más Madrid ocupará la quinta plaza y sus representantes serán mujeres a tenor de las dos candidaturas que se han presentado a sus primarias. Ayer, la coordinadora de IU Andalucía se posicionó a favor de aceptar ese cuarto puesto para Manu Pineda dentro de la candidatura de Sumar. En este sentido, Santiago ha desgranado que desde sus filas van "a trabajar para que Izquierda Unida tenga la representación que se merece para las elecciones europeas en las listas de Sumar". "Ese es nuestro objetivo fundamental pero no contemplamos en este momento otro escenario distinto que ir a las elecciones europeas en las candidaturas de Sumar, y conseguir que nuestro compañero Manu Pineda renueve su cargo de eurodiputado", ha subrayado. Además, ha recalcado que "todo el mundo sabe que en este país la referencia en la defensa de los derechos del pueblo palestino y del pueblo saharaui es Manu Pineda, y su obligación y prioridad es garantizar que renueve su escaño como eurodiputado". En cuanto a las elecciones autonómicas en Euskadi, Santiago ha dicho creer que "la campaña en el País Vasco nos va a dar como resultado representación de Sumar" y, de hecho, el voto a dicha coalición de izquierdas "en este momento es el voto útil para gobernar en Euskadi desde la izquierda". "Nos parece un error sustentar políticas de derechas o a fuerzas políticas de derechas --ha señalado--, y Sumar es la única garantía de que haya mayoría suficiente de izquierdas para poder gobernar en el País Vasco y poder cambiar las políticas que se vienen haciendo. Por ejemplo, el gran problema de la vivienda, que está sin solucionarse, o la privatización de los servicios sanitarios o los servicios educativos, que también es un problema de primer orden en el País Vasco", según ha concluido.