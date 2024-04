Sánchez asegura que España liderará el reconocimiento de Palestina con otros países que también darán el paso

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que España liderará el reconocimiento del Estado palestino con otros países que "también darán el paso". En este sentido, se ha dirigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para afirmar que el país "no tiene que estar al pairo de los que digan otros". Sánchez, que ha querido apoyar al candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, en el acto de fin de la campaña en Euskadi que se ha celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ha afirmado que "hablar hoy de convivencia es levantar la bandera de la paz en Europa y en el mundo". "Que no le quede duda a nadie, el Gobierno de España lo que está haciendo es trabajar para que callen las bombas y hable la paz en Ucrania y en Oriente Medio", ha subrayado. Según ha destacado, "habrá más países que den el paso" con España "en el reconocimiento del Estado de Palestina". "Pero hace poco escuchaba al líder de la oposición (Alberto Núñez Feijóo) decir que España no tendría que dar ese paso, que tendría que esperar a que otros países de peso dieran el paso de reconocer al Estado de Palestina. Yo digo, ¿qué pasa, que España no es un país de peso?, ¿nosotros tenemos que estar al pairo de lo que digan otros?", ha preguntado. El presidente del Ejecutivo español ha respondido tajantemente que "no". "Nosotros vamos a liderar con el ejemplo, que es lo que quieren la sociedad española y la sociedad vasca, un Gobierno pacifista de una sociedad pacifista, como son la vasca y la española", ha aseverado. Pedro Sánchez ha asegurado que "todo esto" que están haciendo "no es un milagro, no cae del cielo, es trabajo, es visión, es capacidad de diálogo y de acordar y es determinación para poder llevarlo a cabo". "Por eso, lo único que puedo decir es que España va en la buena dirección y que Euskadi, con Eneko, aún irá mejor a partir del próximo 21 de abril", ha destacado. El líder del PSOE ha asegurado que sería un orgullo conformar dos gobiernos socialistas en Euskadi y en Cataluña. "La convivencia, las políticas progresistas y la estabilidad no caen del cielo, salen de las urnas", ha asegurado. (Habrá ampliación)