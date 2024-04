Puigdemont reta a Illa a rechazar unos PGE que perpetúen un "exceso de inversión" para Madrid

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha preguntado este viernes al candidato del PSC, Salvador Illa, si estaría dispuesto a rechazar y plantarse ante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no reviertan el "exceso de inversión" en Madrid. "¿Illa está en condiciones de decir que hay que plantarse ante Madrid y votar que 'no' a unos presupuestos que perpetúan que el dinero de los catalanes dejen de agrandar los bolsillos de los de Madrid?", ha preguntado en una declaración telemática bajo el título 'Cataluña necesita hacerse respetar', acompañado del secretario general del partido, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. Puigdemont ha asegurado que Junts no apoyará unos PGE que prolonguen esta "grave injusticia", y ha emplazado a Illa a responder a su pregunta. (HABRÁ AMPLIACIÓN)