Pradales pregunta a la ciudadanía quién quiere que gobierne y cree que solo hay "dos alternativas: PNV o EH Bildu"

El candidato del PNV a lehendakadi, Imanol Pradales, ha asegurado que la pregunta fundamental que debe hacerse la ciudadanía es quién quiere "que gobierne Euskadi, no tanto quién gana o no gana las elecciones", y ha indicado que solo hay "dos alternativas PNV o EH Bildu". En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el candidato jeltzale a las elecciones de este domingo ha pedido a la ciudadanía que acuda a votar y se movilice "pensando en qué es lo que nos estamos jugando como país". A su juicio, la pregunta fundamental es quién quiere la ciudadanía "que gobierne Euskadi, no tanto quién gana o no gana las elecciones", y ha defendido que el PNV es "apuesta de garantías por su trayectoria de servicio a este país". "Con nuestros errores, que también estoy seguro que hemos cometido, siempre hemos intentado pensar en el bien colectivo de este país y me preocupa que eso se ponga en riesgo; me preocupa que podamos retroceder, me preocupa que el modelo de sociedad que hemos construido se pueda poner en cuestión. Eso es lo que está en juego, quién va a gobernar Euskadi, y solo hay dos alternativas: el PNV o EH Bildu", ha advertido. Asimismo, ha instado a la ciudadanía a reflexionar por lo qué "ha hecho cada cual en este país, cuál ha sido la trayectoria" y que analicen "cuáles son los proyectos de sociedad". "TENTACIONES" Además, ha afirmado que si el PNV no logra un "gran resultado" este domingo se pueden abrir "escenarios distintos" y darse "tentaciones por parte de terceros". "Si quieres que gobierne el PNV hay que ir a votar y votar al PNV", ha enfatizado. Respecto a las afirmaciones del candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, respecto a ETA, Pradales ha puesto en valor "la trayectoria ética y democrática" del PNV que siempre ha estado "en el lado correcto: la defensa de los derechos humanos, de la vida y la democracia". "Ahí también cada uno nos tenemos que enfrentar al espejo y la fotografía que te da el espejo, la imagen que te devuelve, a cada uno le tiene que hacer reflexionar de cuál es su asignatura pendiente", ha defendido. Por otro lado, y respecto a la petición de perdón a las víctimas de ETA de Pello Otxandiano y el hecho de que calificara a Sortu de "agente de dolor", Pradales ha afirmado que él no sabe lo que es ser "agente de dolor". "Me alegra que haya reconocido a las víctimas y haya pedido ese perdón, pero todavía les falta dar algún paso más. Tienen pendiente todavía esa asignatura ética y espero que lo hagan por el bien de la sociedad vasca y como un reconocimiento a la memoria en este país. Un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir a veces la historia y yo creo que hay que avanzar en convivencia, hay que mirar al futuro pero la memoria nunca puede ser selectiva, tiene que ser global", ha expresado. Por otro lado, ha considerado que hay "mimbres" para poder hacer un "gran acuerdo" sobre Osakidetza, tal y como ha reclamado en campaña, y que pese a tener "cosas por mejorar" sigue siendo "el mejor sistema de salud del Estado". "En este país a nosotros nos ha tocado darle la vuelta al calcetín en muchas ocasiones... no nos da miedo un reto y darle la vuelta a Osakidetza no nos da miedo. Tenemos ideas, propuestas, ganas e ilusión", ha expresado. Por otro lado, ha sostenido que Euskadi tiene que mejorar la calidad del empleo y "especialmente de los más jóvenes", mientras que en lo que respecta al Estatuto de Gernika ha reclamado su cumplimiento. "Siguen existiendo materias que no han sido transferidas a Euskadi y que son importantísimas para nuestro bienestar. La gestión de puertos y aeropuertos de interés general, la gestión del régimen económico de la seguridad social, los elementos que conformarían el marco autónomo vasco y relaciones laborales...", ha enumerado. Además, Pradales ha considerado "importante un sistema de garantías", así como "establecer el mecanismo de la bilateralidad" y el reconocimiento de Euskadi como nación. "Hay elementos que hemos puesto encima de la mesa y que tienen que ver con un nuevo estatus de autogobierno, que además tiene que mirar a Europa", ha añadido. Cuestionado por la independencia, Pradales ha manifestado que "día a día hay que seguir construyendo país". "Acertamos cuando en el año 1977 apostamos por la vía del autogobierno y no de la ruptura. Otros hoy han descubierto que la vía del autogobierno es la vía correcta y han venido a las posiciones del PNV", ha criticado.