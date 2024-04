PP C-LM, tras pedir Page bloquear a Bildu: "Que exija a Pedro Sánchez romper sus pactos con esta formación política"

El diputado autonómico del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano ha cargado contra el presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, por "blanquear con sus palabras, lo que es incapaz de hacer con hechos y son decisiones políticas". Según ha informado el partido, Serrano ha lamentado la nueva "pirueta de hipocresía" de García-Page en sus últimas declaraciones sobre la formación política Bildu y se pregunta, ¿en qué momento pedirá Page a Sánchez romper los pactos con Bildu?". "Page obvia en sus declaraciones todo el apoyo que está prestando tanto él de manera indirecta por vía de sus diputados, como políticamente como secretario general del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, a los pactos de Pedro Sánchez con la formación política que es heredera de la banda terrorista ETA", ha denunciado el parlamentario 'toledano'. Además, ha continuado el diputado, Emiliano García-Page "se negó a acudir al Senado a plantar cara a la Ley de Amnistía y lo vemos también, siempre que se habla de financiación autonómica, cuando el PSOE concede el cupo catalán, lo que nos está saliendo muy caro a los servicios públicos de nuestra región". Desde el Partido Popular, han asegurado que no toleran que los castellanomanchegos sean cómplices de aquellos que no son capaces de llamar a los terroristas por su nombre y García-Page "es lo que está buscando". Santiago Serrano ha remarcado que durante la campaña vasca se ha podido comprobar que la formación política Bildu, "es incapaz de llamar a las cosas por su nombre y decir que ETA, es una banda terrorista" y el PSOE, ha apostillado, está pactando a nivel nacional con ellos, "pero quién sabe si también a nivel autonómico lo hará después de estas elecciones". Por todo ello, ha pedido contundencia a Emiliano García-Page, si considera tan grave que Bildu sea determinante en la política española y, por tanto, "exija a Pedro Sánchez que rompa sus pactos con esta formación política y que evidentemente los votos del PSOE-CLM, no se plieguen a ese fin". De otro lado, el diputado autonómico ha advertido que Castilla-La Mancha "sigue manga por hombro, con un Page que ha abandonado a su región y se marcha a Bruselas a decir ahora que confían que se suavice los criterios de la PAC, mientras deja en la estacada sin ayudas a 5000 agricultores ecológicos".