Más Madrid vota dos candidaturas, todas de mujeres, para decidir quién ocupará el 5 de Sumar de cara al 9J

La militancia de Más Madrid puede votar desde este viernes y hasta el lunes las dos candidaturas, todas formadas por mujeres, para decidir quién ocupará el cinco en la lista de Sumar en las elecciones europeas. 'La Europa del futuro' y 'Con Más Madrid, Europa' son las dos candidaturas que pueden votarse hasta el lunes. Los resultados se publicarán el martes 23. La primera se presenta para "luchar por la Europa verde feminista y de justicia social, por una Europa que garantice un futuro a los jóvenes". El objetivo es "hacer del Green Deal la agenda que marque el devenir de Europa", además de "blindar la Unión como garante de paz y promotora del respeto del derecho internacional". Está integrada por Andere Nieva Ramírez, madrileña de 28 años, trabajadora en ONU Mujeres; Andrea Betetta Ángeles, carabanchelera que participa en movimientos antirracistas. Politóloga y profesional de los Recursos Humanos, y Letizia Bisignano, abogada procesalista de 30 años y una de las fundadoras de la asamblea de Más Madrid de Torrelodones. 'Con Más Madrid, Europa' tiene "una visión holística de las problemáticas actuales y futuras". Educación, ciencia y justicia social son "las mejores armas para avanzar y mantener la paz" y serán las herramientas que llevarán a la UE". Está integrada por Pilar Doñate Sanz, doctora de 46 años en langues, littératures et civilisations romanes por la Universidad de Angers (Francia), formada en paz, seguridad y defensa; Nora San Martín Fabro, trabajadora de Cruz Roja Española y empezó en el activismo con la PAH de Carabanchel, y María Teresa Herranz Romera, socióloga y vocal vecina en la anterior legislatura. CONSULTA Más Madrid ha lanzado una consulta entre la militancia de cara a las elecciones europeas del próximo mes de junio. La pregunta a la militancia es si dan su respaldo a presentarse a las elecciones europeas incluyendo a Más Madrid en la candidatura del bloque de Sumar, recoge una comunicación de la formación. Y junto a la consulta lanzan un proceso en el que se podrán votar listas de tres personas, preferiblemente mujeres. Los números dos, tres y cuatro de la candidatura de Sumar podrían ser ocupados por hombres. Así, el dos, reservado a los 'Comunes', sería para Jaume Asens. En el tres se situaría Compromís, formación política que pasará por un proceso de primarias pero que no tiene obligación de postular a una mujer según su acuerdo con Sumar. IU, por su parte, de momento ha pospuesto la relación de su acuerdo con Sumar. Más Madrid quiere realzar su "compromiso feminista" en la candidatura a las europeas. "Os pedimos que, si queréis registrar una lista, se componga de tres mujeres, para reforzar el compromiso feminista de Más Madrid dentro del espacio común progresista", trasladaba la formación política. Ahora, como recoge el artículo 83 de los estatutos, las alianzas electorales deben ser refrendadas por la militancia de Más Madrid, razón por la que lanzan una consulta con la pregunta "¿das tu respaldo a presentarnos a las elecciones europeas incluyendo a Más Madrid en la candidatura del bloque de Sumar?". La consulta llega porque, aunque en Más Madrid no vayan a presentar candidatura propia, sí quieren "que la militancia también pueda decidir sobre las personas que representarán en la candidatura de bloque". Por ello, junto a la consulta, lanzan un proceso en el que se pueden votar listas de tres personas. Se tratará de "un proceso rápido, con los ritmos marcados por las exigencias del calendario electoral y de los tiempos del bloque común" pero quieren que, "aunque haya poco tiempo, la militancia de Más Madrid pueda expresar su opinión sobre el proceso a las elecciones europeas".