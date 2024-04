La Audiencia Nacional rechaza investigar la querella contra PSOE, Junts y ERC por la ley de amnistía

La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha inadmitido la querella presentada el pasado mes de marzo por Abogados Cristianos contra el PSOE, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, Junts y ERC por la ley de la amnistía. En un auto, recogido por Europa Press, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 considera que no es competente para investigar los hechos al tratarse de personas aforadas y recuerda que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado por querellas similares y han sido inadmitidas porque los hechos que las sustentan no son constitutivos de delito. La magistrada recuerda que, en el presente caso, el delito imputado y que motiva la presentación de la querella ante la Audiencia Nacional es la firma conjunta de un documento, "el acuerdo de 9 de noviembre de 2023 en Bruselas, por un aforado --el dirigente socialista Santos Cerdán-- y un no aforado --Jordi Turull--, por lo que es imposible escindir la causa, pues se trata de un único hecho en el que han participado las dos personas". "La tramitación de dos procedimientos distintos podría dar lugar a soluciones contradictorias y supondría un coste innecesario para la Administración de Justicia (las diligencias deberían acordarse por duplicado) y, sobre todo, para los justiciables (los investigados y los testigos deberían declarar en los dos procedimientos)", justifica la jueza. Por ello, explica, "la decisión que se adopte respecto a la falta de competencia del Juzgado para conocer del procedimiento por la existencia de dos aforados debe hacerse extensiva al no aforado". "Y los hechos aquí son claros y precisos, por lo que resulta también evidente, con la misma claridad, que la competencia para decidir sobre las conductas objeto de la querella no corresponden a este órgano judicial, sino a la Sala Segunda del Tribunal Supremo", indica. En esta línea, incide en que "no procede iniciar una investigación contra un aforado cuando en la querella ya se han delimitado los hechos, se ha especificado la participación en los mismos de los querellados y se indican las diligencias a practicar respecto a tales personas, y tales personas son aforadas". LA QUERELLA DE ABOGADOS CRISTIANOS La asociación, en el momento de la presentación de la querella, enmarcó la ley de amnistía como una medida del Gobierno para el "asalto" que está realizando "a la independencia judicial". En declaraciones a los medios, el letrado de la fundación, José María Fernández Abril, explicó que Abogados Cristianos creía importante poner su "granito de arena para ayudar a la unidad de España" y para aportar al "bien común". "En este sentido vamos a interponer una querella por un delito del 508 del Código Penal, un delito que protege la independencia judicial, es un delito que protege la usurpación por parte de los poderes públicos de las competencias jurisdiccionales y de forma alternativa vamos a interponer también querella por un delito de tráfico de influencias", explicó el abogado. Así las cosas, el letrado señaló que las personas contra las que dirigen la querella "son los partidos políticos que firmaron los acuerdos que llevaron a efecto la Ley de Amnistía". "Y había que elegir a una figura, a una autoridad pública que fuera la que en un momento determinado consumara el tipo. Hemos pensado en Patxi López porque fue el portavoz del Partido Socialista que llevó a la mesa del Congreso la propuesta de ley", detalló. Cabe destacar que Abogados Cristianos interpuso la querella ante la Audiencia Nacional al considerar que los delitos se habrían cometido presuntamente en Bruselas (Bélgica), siendo este tribunal el competente para conocer de los delitos perpetrados en el extranjero por españoles.