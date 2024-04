García Ortiz ve "correcto" que el Gobierno rechace citar a jueces y fiscales en comisiones de investigación

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reafirmado este viernes su posición sobre la improcedencia de que se cite a jueces y fiscales para comparecer en comisiones de investigación parlamentaria sobre asuntos que están instruyendo, y ha señalado que el posicionamiento del Gobierno, en esa misma línea, va en el "camino correcto". Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios tras asistir al acto de toma de posesión de Óscar Vladimir Vallejo como nuevo Fiscal Jefe de Área de Vigo. Preguntado acerca de las palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que aseveró que "no tiene ningún sentido" que los fiscales declaren en comisiones de investigación sobre asuntos en los que están involucrados, García Ortiz ha apuntado que estas manifestaciones van "en línea" con lo que él mismo expresó en su comparecencia parlamentaria. Asimismo, ha recordado que nada más tener conocimiento de las citaciones a fiscales en la comisión sobre la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid, uno de ellos el fiscal jefe de Anticorrupción, y otros dos "que no pertenencen al ámbito de la Fiscalía española (sino a la Fiscalía europea)", envió una carta al presidente de ese órgano. "Estamos a la espera de respuesta, pero me parece el camino correcto", ha incidido, en alusión a la posición del Gobierno.