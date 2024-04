Gamarra acusa a Sánchez de vender "humo" con políticas "erróneas" de vivienda frente a las "soluciones" de PP y sus CCAA

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de vender "humo" con sus propuestas en materia de vivienda y ha dicho que el PP y las comunidades en las que gobiernan aportan "soluciones". Según ha recalcado, la "realidad" es que su formación lleva "mucho tiempo" trabajando en políticas de vivienda y "no es electoralismo" como, a su juicio, hace el jefe del Ejecutivo cuando hay elecciones. "Éste es un problema real que tiene la sociedad española al que no atiende el Gobierno de España", ha proclamado, para subrayar que Pedro Sánchez lleva "seis años" en el Palacio de la Moncloa y sus políticas "no funcionan" y "agudizan los problemas" que tienen los españoles. Gamarra ha señalado que la vivienda "se esté encareciendo" y la ocupación "se esté incrementando" y ha recalcado que las políticas de Pedro Sánchez sobre vivienda son "erróneas" porque lo que están consiguiendo es que la emancipación y el acceso a la vivienda se esté retrasando y que cada vez haya menos vivienda en el mercado del alquiler y de la compraventa. MÁS OFERTA Y AYUDAS PARA ACCEDER A LA VIVIENDA Tras acusar a Sánchez de electoralismo y vender "humo" con su política de vivienda, ha afirmado que, mientras el Gobierno de España no atiende el problema de la vivienda, los gobiernos autonómicos del PP están aprobando medidas y el PP ha presentado un plan de choque para proponer soluciones. "Donde estamos gobernando no hay elecciones y estamos aplicando y aprobando medidas que van a resolver todo esto", ha abundado en una entrevista en Antena 3. En este punto, Gamarra ha apostado por "más oferta, ayudas para acceder a la vivienda y luchar contra la ocupación" como líneas clave para atajar el problema de la vivienda. Sobre este último asunto, ha pedido al PSOE que "desbloquee" en el Congreso la proposición de Ley aprobada por el PP en el Senado contra la 'okupación'.