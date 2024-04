Fisac: "Para ganarle al Real Madrid necesitamos buscar la perfección"

Zaragoza, 19 abr (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, ha señalado que para derrotar al Real Madrid, su rival de este próximo domingo, su equipo necesita buscar "la perfección".

"A equipos como el Real Madrid o el Barcelona no solo le ganas tú si no que a veces pierden ellos. Necesitamos buscar la perfección para ganar a un equipo de esta entidad", ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación.

El preparador del conjunto 'rojillo' ha señalado que perfección es que el rival meta pocas canastas y que tu equipo haga todas las que pueda.

Sin embargo, ha lamentado que el equipo aragonés tiene "carencias defensivas" y que no se está sintiendo cómodo en ese aspecto porque las características individuales no están siendo buenas y porque, aunque él está buscando diferentes opciones tácticas, no está consiguiéndolas.

"Lo primero es un buen trabajo defensivo, si no hay defensa no hay victoria", ha resaltado.

Con respecto al conjunto madrileño ha señalado que no sabe cómo estará o el nivel de acierto que tendrá pero sí el nivel de calidad que posee.

"Son el primer equipo de Europa, el equipo clasificado el primero en Euroliga y en la Liga son segundos empatados con el primero. Las dificultades son máximas pero más que el resultado me interesa que los espectadores que vengan al Príncipe Felipe se vayan satisfechos de lo que han visto", ha subrayado.

El preparador de Fuenterrebollo ha señalado que su equipo tiene que jugar con "orgullo" porque si no es así "todo va a dar igual".

El objetivo del equipo es acabar la Liga lo más arriba posible e intentar conseguir un puesto que dé derecho a jugar competición europea la próxima temporada, por lo que considera los partidos de casa muy importantes.

"En casa no podemos perder ningún partido si queremos hacer algo en Europa y si lo perdemos habrá que buscarlo en otro sitio", ha advertido.

También ha avisado de que no quiere relajación porque el equipo esté situado en una posición cómoda en la clasificación.

"Yo tengo un reto y un objetivo. Muchos de mis jugadores se están jugando las carreras. Me gustaría que lo entendiesen con ese grado de responsabilidad y no de comodidad que parece que tenemos en la clasificación. Para un deportista profesional hay dos cosas que te suelen debilitar, una es el halago y otra la comodidad y cualquiera de las dos es muy perjudicial para jugar al máximo nivel. No quiero a nadie cómodo y si alguien lo está se está equivocando", ha explicado.

A este respecto ha añadido que jugar contra el Real Madrid en casa es como si el Casademont Zaragoza jugara su partido de Euroliga y que, por ello, tienen que ir "a tope".

Con respecto a su plantilla, ha lamentado que Mark Smith sufra una gastroenteritis con fiebre alta y que este viernes está en cama con 39 grados de fiebre.

"Los doctores hacen lo que pueden. Estamos forzando la máquina con Mencía que pensábamos que estaría para la semana que viene y ha respondido bien. Si no está uno va a estar el otro. Las circunstancias de este año son así. Siento orgullo por mis jugadores, entiendo que el trabajo de ellos es muy bueno y pese a las circunstancias están trabajando muy bien", ha valorado.EFE

ep/jpd