En libertad provisional la pareja investigada por las lesiones de una bebé de 16 meses

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de El Ejido (Almería) ha decretado la puesta en libertad provisional con medidas cautelares para una mujer y su pareja sentimental, ambos residentes en el municipio, investigados por las lesiones agravadas que presentaba la bebé de 16 meses de edad, hija de la mujer. La titular del órgano al que se trasladó la instrucción del caso visto inicialmente por el Juzgado de Instrucción 2 de Almería ha atendido la petición de las defensas y ha ordenado una medida de comparecencia los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado de El Ejido al tiempo que ha ordenado medidas de alejamiento e incomunicación con la niña, cuya custodia ha sido otorgada de forma provisional a la madre de la investigada, residente en Reus (Tarragona). La letrada del acusado, la abogada Arianna Martínez Hernández, ha explicado a Europa Press que el juez ha tomado declaración a la pareja, cuyas declaraciones se mostraron "coincidentes" a la hora de señalar que las lesiones que presentaba la pequeña se habrían producido de forma accidental, sentido en el que se aportó también prueba documental sobre los partes de asistencia sanitaria al respecto. "Todo ha sido un cúmulo de desafortunadas circunstancias", ha trasladado la letrada, quien ha incidido en que cada una de las lesiones o heridas que han dado lugar finalmente a la apertura de diligencias por un supuesto delito de maltrato habitual en el ámbito familiar se deben a accidentes fortuitos como caídas y golpes propios de una niña de corta edad que comienza a andar o a la que le salen los dientes. La abogada ha valorado el estudio del caso efectuado en el juzgado de El Ejido frente a la decisión inicial adoptada en la capital para ordenar el ingreso provisional de la pareja en prisión pese al no darse, según ha considerado, riesgo de fuga, reiteración de hechos o posibilidad de destrucción de prueba. No obstante, el auto centraba la decisión de la medida de privación de libertad, apoyada entonces por la Fiscalía, en base al protocolo de actuación iniciado en el Hospital Materno-Infantil de Almería en el que la pequeña ingresó con una fractura en una pierna y arañazos y en las "respuestas evasivas" y poco "verosímiles" de la pareja "unidas a las contradiciones manifestadas de los convivientes familiares" en sus declaraciones policiales. La letrada ha incidido en la colaboración prestada en todo momento por la familia de la pareja de la madre, en cuya casa viven todos, ya que permitieron la entrada de las autoridades para fotografiar el entorno y así tratar de aclarar los hechos mediante su declaración ante las autoridades policiales. Las partes tienen previsto ahora recurrir la orden de alejamiento dictada sobre la madre de la menor, que le impide además comunicarse con ella, así como la admisión de testigos que, según consideran, no guardan relación con la causa. Asimismo, han lamentado la tramitación inicial del asunto que se realizó en el juzgado de guardia al señalar que la juez tomó declaración a los acusados en la vista para determinar la prisión provisional y sin tomar declaración a los familiares de su pareja, convivientes con los investigados.