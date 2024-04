El TS rechaza investigar a Conde-Pumpido por "presunta colaboración" con el Gobierno en la amnistía": "Sin fundamento"

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado inadmitir la querella que presentó Abogados Cristianos contra el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, al no ver indicios de delito de cohecho impropio en relación con su "presunta colaboración con el Gobierno" en la elaboración de la ley de amnistía y entender que se trata de alusiones "sin fundamento". Los magistrados han adoptado esta decisión toda vez que sostiene que Abogados Cristianos "no ha acreditado mínimamente indicio alguno de comisión de un hecho delictivo que pudiera hacer procedente la incoación de un proceso penal". En un auto, recogido por Europa Press, el tribunal explica que los querellantes se han limitado a presentar una querella con "diferentes publicaciones periodísticas que lo único que hacen es poner en duda la imparcialidad de Conde-Pumpido (...) en este asunto". En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, el Supremo insiste en que "son simples alusiones a la recta honorabilidad del querellado sin más fundamento que la referida publicación y que no se avalan en nada más que en simples opiniones, sin mayor fundamento fáctico". La Sala de lo Penal ha dictado su auto en sintonía con el criterio de la Fiscalía, que interesó que se inadmitiera la querella "por no ser los hechos constitutivos de delito".