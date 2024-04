El PSdeG insta a la conselleira do Medio Rural a pedir perdón por sus declaraciones sobre los incendios

La portavoz de Política Forestal del Grupo Socialista, Carmen Dacosta, ha exigido a la conselleira do Medio Rural que rectifique "de inmediato" y pida perdón a los gallegos y gallegas por sus declaraciones en las que señaló que los incendios son "probablemente intencionados" y van en el "ADN de Galicia". En un comunicado remitido a los medios, la responsable socialista ha señalado que las declaraciones son "inaceptables" por parte de quien es responsable de la gestión forestal. Así, ha indicado que la conselleira debe pedir disculpas a todos los gallegos y gallegas que "se sienten insultados por estas declaraciones desafortunadas", y especialmente a las "miles de personas víctimas de esta lacra". Además, ha dicho que sus palabras "denotan resignación y acomodamiento en la situación actual" y provocan "profunda preocupación" por el hecho de que asuma "con naturalidad" que Galicia va a seguir ardiendo "como manifestación endógena de las cualidades irrenunciables de los gallegos y las gallegas". También ha exigido a la conselleira que explique si realmente cree en sus declaraciones "incendiarias" y si "considera que no vale la pena pararse a considerar los conceptos de gestión forestal, prevención o abandono del rural si a fin de cuentas nuestros montes se ven expuestos antes o después a días en los que no llueva o haga viento desfavorable". La diputada socialista ha afirmado que "mal empieza la conselleira" si asume su gestión con "resignación y dejadez" y le reclama que deje de buscar culpables externos y se pongan a trabajar cuento antes para cambiar un modelo de gestión forestal que se ha demostrado fracasado". Además, ha reclamado un modelo centrado en la prevención y en la configuración de un rural vivo, activo y en producción, que controla la biomasa y mantiene un paisaje resiliente al fuego. También ha apuntado que el éxito de la agricultura y de la ganadería y los lugares y aldeas habitados es un factor fundamental en la protección del monte, por lo que "parar la sangría de cierres de explotaciones y abandono del rural es la mejor prevención para el monte gallego, más que forzar limpiezas a golpe de multas o presión a los mayores del rural. Dacosta ha exigido que ponga fin a "los 15 años de recortes en los recursos de los servicios de prevención y extinción de incendios" para establecer un modelo de lucha contra el fuego "único, profesional, formado y equipado" y superar el modelo fracasado de brigadas sin medios ni recursos. Además, ha advertido que las declaraciones de la conselleira en las que señalaba que no le había llegado petición alguna de ampliar la contratación de los brigadistas denota "total desconocimiento" de las reivindicaciones formuladas tanto por los trabajadores como por los socialistas gallegos en Parlamento de Galicia reiteradamente, y a las que el PP ha votado en contra.