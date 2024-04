Azcón dice que "la Comunidad se posiciona con firmeza" para impulsar "un país unido en la diversidad"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este viernes, 19 de abril, en el acto de celebración del Día de Aragón en Huesca, donde ha afirmado que "en un contexto de cuestionamiento de la idea de España, la Comunidad Autónoma de Aragón se posiciona con firmeza al lado de quienes creen en la fortaleza de las oportunidades que ofrece un país unido en la diversidad". "Libertad es disponer del derecho individual a definirse, a tomar decisiones, a crecer. Pero también es cumplir la ley que define esa libertad y la garantiza", de manera que "romper los acuerdos fundamentales que emanan de la democracia y de la libertad puede parecer transgresión, pero no lo es". Jorge Azcón ha manifestado que "quienes han cometido delitos en el presente deben responder ante ellos y pasar a la historia como lo que son: personas que pretendieron disponer y romper sin remedio la voluntad de los españoles". "Romper la unidad de convivencia que supone la Constitución ha sido un delito consumado en el presente que nos ha llevado a un momento de inestabilidad política e institucional sin precedentes, y eso debe pasar a la historia como el acto irresponsable, ilegal e inmoral que es". "Nadie tiene derecho a arrebatarnos la nación y la democracia que tanto esfuerzo nos ha costado impulsar, una nación única e irrepetible, que ha contado siempre con la ilusión y el influjo de los aragoneses para contribuir a esa singularidad tan enriquecedora". Asimismo, Azcón ha resaltado: "Los aragoneses nos sentimos seducidos por la nación en cuya constitución hemos participado de forma decisiva, sabemos que es nuestro principal hito histórico y queremos seguir participando". "Ningún aragonés debe ser desplazado por cualquier otro español ni por nadie en sus derechos ni en sus aspiraciones". Se ha dirigido a "quienes tratan de manchar el hogar común de todos" para exigirles "que dejen de manosear irresponsablemente nuestro futuro porque sus intereses personales no se corresponden ni con los de los aragoneses ni con los del conjunto de los españoles". El jefe del Ejecutivo autonómico ha afirmado que "Aragón y España deben ser lo que han decidido ser y no aquello en lo que unos cuántos pretenden convertirnos yendo contra la historia, las leyes, la convivencia y el sentido común". Ha hecho hincapié en que "libertad es disponer del derecho individual a definirse, a tomar decisiones, a crecer, pero también es cumplir la ley que define esa libertad y la garantiza". ESPÍRITU DE SACRIFICIO Y JUSTICIA Azcón ha recordado que las Cortes celebradas en Calatayud en 1461 establecieron el 23 de Abril como festividad de San Jorge, cuando "hacía ya más de dos siglos que la monarquía aragonesa, y la corona en su conjunto, quiso ampararse bajo la imagen y el símbolo de San Jorge para forjar una identidad y trazar un camino común que ha ido configurando la realidad que hoy somos". "Más allá de apariciones legendarias en batallas como la del Alcoraz, la figura de San Jorge resume el espíritu de sacrificio y justicia que impregna el ser y el sentir aragonés, así como la tenacidad y la determinación con las que abordamos cada acción de nuestra vida cotidiana". Ha continuado afirmando que "en 1461, la Corona de Aragón ya era una monarquía que entraba en la Edad Moderna con siglos de historia y tradición a sus espaldas, una monarquía que integraba territorios diferentes y gentes diversas, unidas por una misma idea del mundo bajo esa vocación y espíritu universales que tanto nos caracterizan. El afán de universalidad podría haberse convertido en un delirio sin sentido, cerrado sobre sí. Aislado. Sin futuro". "Pero no fue así. Nuestros antepasados nos erigieron desde la grandeza, defendiendo su manera íntima de ser, pero participando en un proyecto mayor, en una idea llamada España que fue desarrollándose como Nación y Estado hasta nuestros días". TRANSICIÓN MODÉLICA Durante todo ese tiempo, "nuestras aspiraciones, lejos de calmarse, se acentuaron y pudimos concretarlas, de manera exitosa y ejemplar, junto con el resto de los españoles en 1978, con la democracia como camino de no retorno en una transición modélica y admirada internacionalmente". Jorge Azcón ha elogiado a "los hombres y mujeres que impulsaron esa obra magna que hoy nos toca defender como el mejor legado posible para nuestros hijos", en alusión expresa al primer presidente de la Diputación General de Aragón en la preautonomía, Juan Antonio Bolea, cuyo Gobierno tomó posesión en Huesca el 22 de abril de 1978. "Debemos sentirnos orgullosos de su carácter, de su trabajo y de sus desvelos por poner los primeros cimientos del Aragón moderno y avanzado que hoy disfrutamos dentro de la España de las Autonomías", ha enfatizado Azcón, emplazando a "tomar ejemplo de su esfuerzo, generosidad y su altura de miras", también de toda la generación de la Transición. "Aquellos fueron los mimbres que hicieron posible la democracia que hoy tenemos y quienes tanto se empeñan en denostarlos se equivocan profundamente" y por eso "ahora más que nunca toca ensalzarlos y revitalizarlos para seguir avanzando en el camino constitucional". ESTATUTO DE AUTONOMÍA El jefe del Ejecutivo autonómico ha proclamado: "Nuestro Estatuto de Autonomía es un instrumento jurídico de construcción de Estado". Ha mencionado el juramento que pronunció el presidente Bolea en su toma de posesión en 1978. "Dijo Bolea: 'Juro solemnemente, ante el pueblo aragonés: Respetar y cumplir las costumbres, leyes y fueros de Aragón en cuanto a tradición de equidad y justicia. Trabajar por el establecimiento definitivo de otras nuevas que signifiquen la autonomía efectiva de un Aragón solidario dentro de la unidad constitucional de España'. 'Servir a nuestro pueblo y defender sus intereses en la paz y en la libertad. De mis actos, téngase por nulo y por no hecho cuanto vaya contra las leyes y principios que he jurado defender, establecer y cumplir'. La viuda de Bolea Foradada, Rosario Fernández-Pujol Cabrera, ha firmado junto con Azcón el protocolo de intenciones para la donación al Gobierno autonómico del archivo bibliográfico y documental del primer presidente de la DGA. Azcón ha observado que "aquellos hombres, señoras y señores, no cambiaban de opinión al albur de intereses espurios", sino que "mantuvieron su palabra y renunciaron con firmeza a cualquier compromiso fraudulento". "Y ese, el de la palabra dada y el cumplimiento de los acuerdos, es el único camino que merece la pena ser transitado", ha proclamado Azcón, añadiendo que "la democracia que nos dimos solo puede alimentarse desde el ejercicio de una libertad sin apellidos y con los únicos contrapesos de la responsabilidad, el compromiso y la coherencia". INTELIGENCIA ARTIFICIAL Jorge Azcón ha mencionado los cambios tecnológicos, indicando que "si la revolución digital cambió nuestra forma de comunicarnos, la inteligencia artificial, la nueva robótica o la biotecnología nos sitúan a todos ante un cambio de era". "No es por casualidad que las multinacionales tecnológicas más importantes elijan Aragón como ubicación para sus centros de datos, ni que sigamos avanzando en el desarrollo logístico y en la automoción", tampoco "que empresas autóctonas como Grupo Costa planifiquen en nuestra Comunidad proyectos de una envergadura colosal". RECONOCIMIENTO Además de Bolea Foradada, el presidente ha mencionado a otros altoaragoneses reconocidos en esta edición de San Jorge, como Vicente Ascaso Martínez, medalla al mérito profesional a título póstumo por "su brillante trayectoria en el negocio familiar". También ha destacado que el presidente de la Federación de Regantes del Ebro y, durante décadas, de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, recibirá el Premio Aragón 2024 en el acto oficial de celebración en Zaragoza, el día 23. Trillo es "otro oscense de pro y otro ejemplo de lucha infatigable por Aragón".