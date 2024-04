Aragón Existe concurrirá a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio con la Coalición Existe

Aragón Existe se presentará a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio con la Coalición Existe, tal y como se aprobó en su último Congreso Extraordinario, celebrado en la localidad de Estada (Huesca) y ha confirmado este jueves su coordinador general, Luis Alamán. Esta coalición agrupa a diversas formaciones políticas de toda España con objetivos y desafíos semejantes: partidos de la España vaciada, agrupaciones y partidos municipalistas de todo el país y el Partido Por un Mundo Más Justo. "Todos ellos unen fuerzas para afrontar unas elecciones en las que llevar la voz de la España olvidada por los grandes partidos, que es, en realidad, la mayor parte de nuestro territorio nacional", han señalado desde el partido. "Desde Europa se podrá defender con más eficacia la voz de las ciudades olvidadas, de la España vaciada y de comarcas abandonadas por la administración a su suerte, así como luchar por un desarrollo económico y social equilibrado en todo el territorio", han añadido. Aragón Existe, junto con Teruel Existe, Cuenca Ahora y Soria Ya han cerrado un acuerdo político con el Partido Por un Mundo Más Justo y con 'Municipalistas', una confederación de decenas de partidos locales y agrupaciones independiente de toda España para concurrir juntos a las elecciones europeas. El esfuerzo por presentar una apuesta de marcado carácter municipal, en la que tengan cabida opciones de municipios y poblaciones de todo tipo de tamaños y que tengan en común la defensa de las personas de cada territorio y de los derechos humanos, ha cuajado en una coalición que tiene penetración en todo el territorio español. "El objetivo de la Coalición Existe es, no sólo dar voz a todos los territorios olvidados y abandonados de España por los grandes partidos, sino también promover un nuevo paradigma de desarrollo social, de servicios, desarrollo económico y población más igualitario, justo y equilibrado", ha indicado el coordinador general de Aragón Existe, Luis Alamán. "Nuestras propuestas no sólo afectan a los pequeños municipios, sino a toda la población en general, ya que defendemos un nuevo modelo de desarrollo económico y social más equilibrado en el territorio, lo cual significará notables avances y beneficios para las ciudades masificadas y menos quiebra disruptiva entre las mismas y el campo abandonado y desertizado". "Nuestra coalición es la garantía de que en Europa no se demorará más la reapertura del Canfranc y se revisarán los criterios de las ayudas al funcionamiento, unas bonificaciones fiscales a empresas y autónomos, para ampliarlas a más territorios despoblados. Necesitamos que la voz de Aragón exista en la UE", ha concluido Luis Alamán.