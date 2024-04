Un juzgado de Madrid estudia una demanda de unos 300 entrenadores contra la RFEF por las 'licencias UEFA'

El Juzgado de Primera Instancia Número 33 de Madrid estudia una demanda que presentaron unos 300 entrenadores contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la que acusan de no dejarles ejercer en el extranjero con los títulos que obtuvieron en centros autorizados por no tener la denominada 'licencia UEFA'. En un decreto, firmado a 12 de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado admite a trámite la demanda promovida, entre otros, por el Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE) y la Asociación de Transparencia y Democracia presidida por Miguel Ángel Galán. Asimismo, da traslado a la Federación para que conteste en un plazo de 20 días hábiles. Los demandantes aseguran que miles de entrenadores se han visto afectados por la actuación de la RFEF, dado que, según sostienen, han tenido que rechazar ofertas de otros países --en ligas menores o en categoría amateur--, por lo que consideran vulnerado su derecho a la igualdad y no discriminación. "Estamos, en esencia, ante un trato absolutamente desigual y discriminatorio de la RFEF frente a quienes, jurídicamente, están en igualdad de condiciones que quienes, por haber estudiado en centros federativos, ostentan las 'licencias UEFA'", señalan en la demanda, a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias. Inciden en que la Federación, "en lugar de cumplir con lo dispuesto en la legislación", se ampara en la normativa UEFA para "imponer" como requisito para entrega de licencias a quienes ostentan "títulos oficiales emanados de las administraciones educativas" que superen un "proceso de acreditación de competencias". Según denuncian, dicho proceso es "creado, regulado, controlado y ejecutado por el personal propio de la RFEF y sin participación de ningún organismo público educativo estatal, ni control de la transparencia, equidad y legalidad del proceso por parte de ninguna autoridad pública educativa y/o deportiva". DENUNCIAN VULNERACIÓN DEL DERECHO DE IGUALDAD Así las cosas, los firmantes solicitan al juzgado que declare que "la RFEF ha vulnerado derecho a la igualdad y no discriminación" al proferirles "un trato discriminatorio y desigual" por poseer los títulos de técnico deportivo en fútbol y técnico deportivo superior en fútbol no federativos, frente a aquellos otros entrenadores sí que han cursado los estudios de entrenador en los centros o escuelas dependientes de la Federación. Para los demandantes, esto supone una "barrera" impuesta por la RFEF para obligarse a obtener las 'licencias UEFA', lo que --aseguran-- les dificulta el ejercicio sus derechos a "la libertad de residencia y ejercicio de profesión de entrenador de fútbol en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, en condiciones de igualdad". Además, reclaman que se condene a la Federación a expedir y entregarles --"en las mismas condiciones que aquellos entrenadores que han cursado los estudios de entrenador en los centros o escuelas dependientes de la demandada"-- las 'licencias UEFA' correspondientes con las competencias profesionales que ostentan en virtud de los títulos de técnico deportivo en fútbol y técnico deportivo superior en fútbol que ostentan.